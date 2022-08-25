Термометр поверхностный Testo 905-T2
Арт. geototal_344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. температура, °С
|40
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Мин. температура, °С
|0
- Поверхностный измеритель температуры Testo 905-T2 измеряет температуру на неровных и ровных поверхностях. Прибор работает от аккумуляторных батарей типа ААА с возможностью перезарядки при низком уровне заряда. Наконечник для контактного измерения имеет подпружиненную широкую форму, что обеспечивает минимальную погрешность измерений. Все результаты выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой.
Преимущества
- Специальный подпружиненный щуп эффективен для использования на неровных поверхностях
- ЖК-дисплей поворачивается обеспечивая удобство считывания
- Диапазон измерений - от -50 до+350 °C, Short-term to +500 °C
- Погрешность - ±(1 °C ±1% от изм. знач.)
- Разрешение - 0.1 °C
- Срок службы батарейки - 1000 часов
- Малый вес - 80 г
- Функция автоматического отключения при простое - для сбережения заряда
- Минимальная погрешность измерений благодаря надежному соприкосновению с объектом