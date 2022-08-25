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Термометр поверхностный Testo 905-T2
4.0
1
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Термометры
    Термометр поверхностный Testo 905-T2
    Арт. geototal_344
    4.0
    1
    Термометр поверхностный Testo 905-T2
    Термометр поверхностный Testo 905-T2
      Термометр поверхностный Testo 905-T2
      Термометр поверхностный Testo 905-T2

      Термометр поверхностный Testo 905-T2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_344
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. температура, °С
      		40
      Мин. температура, °С
      		0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поверхностный измеритель температуры Testo 905-T2 измеряет температуру на неровных и ровных поверхностях. Прибор работает от аккумуляторных батарей типа ААА с возможностью перезарядки при низком уровне заряда. Наконечник для контактного измерения имеет подпружиненную широкую форму, что обеспечивает минимальную погрешность измерений. Все результаты выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой.

        Преимущества

        • Специальный подпружиненный щуп эффективен для использования на неровных поверхностях
        • ЖК-дисплей поворачивается обеспечивая удобство считывания
        • Диапазон измерений - от -50 до+350 °C, Short-term to +500 °C
        • Погрешность - ±(1 °C ±1% от изм. знач.)
        • Разрешение - 0.1 °C
        • Срок службы батарейки - 1000 часов
        • Малый вес - 80 г
        • Функция автоматического отключения при простое - для сбережения заряда
        • Минимальная погрешность измерений благодаря надежному соприкосновению с объектом