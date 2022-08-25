Термометр поверхностный Testo 905-T2

Преимущества

Специальный подпружиненный щуп эффективен для использования на неровных поверхностях

ЖК-дисплей поворачивается обеспечивая удобство считывания

Диапазон измерений - от -50 до+350 °C, Short-term to +500 °C

Погрешность - ±(1 °C ±1% от изм. знач.)

Разрешение - 0.1 °C

Срок службы батарейки - 1000 часов

Малый вес - 80 г

Функция автоматического отключения при простое - для сбережения заряда

Минимальная погрешность измерений благодаря надежному соприкосновению с объектом

Поверхностный измеритель температуры Testo 905-T2 измеряет температуру на неровных и ровных поверхностях. Прибор работает от аккумуляторных батарей типа ААА с возможностью перезарядки при низком уровне заряда. Наконечник для контактного измерения имеет подпружиненную широкую форму, что обеспечивает минимальную погрешность измерений. Все результаты выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой.