Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105
Арт. geototal_873
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. температура, °С
|275
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Мин. температура, °С
|-50
- Термометр testo 105 со специальным наконечником идеально подходит для измерения температуры внутри сильно замороженных прoдуктов, таких как мясо. Отдельно вы можете заказать дополнительные наконечники для измерений в полутвердых средах (мясо, сыр, желе). Водоотталкивающая поверхность позволяет мыть термометр проточной водой в соответствии с классом защиты IP65. testo 105 протестирован для использования в пищевой отрасли согласно стандарту EN 13485 и сертифицирован HACCP International.
Преимущества
- Термометр с наконечником для замороженных продуктов – практичный прибор для профессионалов
- Компактный прибор с практичным управлением и дисплеем с подсветкой облегчит вашу повседневную работу
- Благодаря функции акустических и оптических оповещений вы вовремя узнаете о любых нарушениях свободно настраиваемых граничных значений
- Зажим для крепления к поясу и настенный кронштейн обеспечивают безопасное хранение прибора даже при его перевозке. Поэтому термометр всегда готов к работе