Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105

Преимущества

Термометр с наконечником для замороженных продуктов – практичный прибор для профессионалов

Компактный прибор с практичным управлением и дисплеем с подсветкой облегчит вашу повседневную работу

Благодаря функции акустических и оптических оповещений вы вовремя узнаете о любых нарушениях свободно настраиваемых граничных значений

Зажим для крепления к поясу и настенный кронштейн обеспечивают безопасное хранение прибора даже при его перевозке. Поэтому термометр всегда готов к работе

Термометр testo 105 со специальным наконечником идеально подходит для измерения температуры внутри сильно замороженных прoдуктов, таких как мясо. Отдельно вы можете заказать дополнительные наконечники для измерений в полутвердых средах (мясо, сыр, желе). Водоотталкивающая поверхность позволяет мыть термометр проточной водой в соответствии с классом защиты IP65. testo 105 протестирован для использования в пищевой отрасли согласно стандарту EN 13485 и сертифицирован HACCP International.