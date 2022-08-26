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Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105
5.0
1
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Термометры
    Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105
    Арт. geototal_873
    5.0
    1
    Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105
    Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105
    Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105
      Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105
      Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105
      Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105

      Термометр с наконечником для замороженных продуктов Testo 105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_873
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. температура, °С
      		275
      Мин. температура, °С
      		-50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термометр testo 105 со специальным наконечником идеально подходит для измерения температуры внутри сильно замороженных прoдуктов, таких как мясо. Отдельно вы можете заказать дополнительные наконечники для измерений в полутвердых средах (мясо, сыр, желе). Водоотталкивающая поверхность позволяет мыть термометр проточной водой в соответствии с классом защиты IP65. testo 105 протестирован для использования в пищевой отрасли согласно стандарту EN 13485 и сертифицирован HACCP International.

        Преимущества

        • Термометр с наконечником для замороженных продуктов – практичный прибор для профессионалов
        • Компактный прибор с практичным управлением и дисплеем с подсветкой облегчит вашу повседневную работу
        • Благодаря функции акустических и оптических оповещений вы вовремя узнаете о любых нарушениях свободно настраиваемых граничных значений
        • Зажим для крепления к поясу и настенный кронштейн обеспечивают безопасное хранение прибора даже при его перевозке. Поэтому термометр всегда готов к работе