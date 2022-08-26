Термометр с убирающимся зондом Testo 103
Арт. geototal_345
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. температура, °С
|60
|
Мин. температура, °С
|-20
- Термометр с убирающимся зондом Testo 103 0560 0103П (c поверкой) предназначен для измерения пищевых продуктов. Все данные выводятся на однострочный ЖК-дисплей. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP55. Выдвижной убирающийся зонд обеспечивает точные измерения. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.
Преимущества
- Небольшой вес и размеры позволяют переносить инструмент в кармане
- Длительная работа всего от двух аккумуляторных батарей на 3 В
- 2 измерения в секунду
- Длина трубки зонда 75 мм, а диаметр - 3 мм
- Прочный пластиковый корпус надежно защищает прибор от пыли и влаги
- Тонкий шуп не оставляет следов и быстро забирает пробы продуктов
- Вес (без батарей) - 49 г