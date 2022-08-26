Преимущества

Небольшой вес и размеры позволяют переносить инструмент в кармане

Длительная работа всего от двух аккумуляторных батарей на 3 В

2 измерения в секунду

Длина трубки зонда 75 мм, а диаметр - 3 мм

Прочный пластиковый корпус надежно защищает прибор от пыли и влаги

Тонкий шуп не оставляет следов и быстро забирает пробы продуктов

Вес (без батарей) - 49 г

Термометр с убирающимся зондом Testo 103 0560 0103П (c поверкой) предназначен для измерения пищевых продуктов. Все данные выводятся на однострочный ЖК-дисплей. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP55. Выдвижной убирающийся зонд обеспечивает точные измерения. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.