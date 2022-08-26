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Термометр с убирающимся зондом Testo 103
5.0
1
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Термометры
    Термометр с убирающимся зондом Testo 103
    Арт. geototal_345
    5.0
    1
    Термометр с убирающимся зондом Testo 103

      Термометр с убирающимся зондом Testo 103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_345
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. температура, °С
      		60
      Мин. температура, °С
      		-20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термометр с убирающимся зондом Testo 103 0560 0103П (c поверкой) предназначен для измерения пищевых продуктов. Все данные выводятся на однострочный ЖК-дисплей. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP55. Выдвижной убирающийся зонд обеспечивает точные измерения. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.

        Преимущества

        • Небольшой вес и размеры позволяют переносить инструмент в кармане
        • Длительная работа всего от двух аккумуляторных батарей на 3 В
        • 2 измерения в секунду
        • Длина трубки зонда 75 мм, а диаметр - 3 мм
        • Прочный пластиковый корпус надежно защищает прибор от пыли и влаги
        • Тонкий шуп не оставляет следов и быстро забирает пробы продуктов
        • Вес (без батарей) - 49 г