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Термометр с убирающимся зондом Testo 104
5.0
1
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Термометры
    Термометр с убирающимся зондом Testo 104
    Арт. geototal_346
    5.0
    1
    Термометр с убирающимся зондом Testo 104
    Термометр с убирающимся зондом Testo 104
      Термометр с убирающимся зондом Testo 104
      Термометр с убирающимся зондом Testo 104

      Термометр с убирающимся зондом Testo 104

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_346
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Макс. температура, °С
      		60
      Мин. температура, °С
      		-20
      Степень защиты
      		IP 65
      Измерительная шкала
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Термометр с убирающимся зондом Testo 104 с поверкой в диапазоне от -40 до 250 C 0563 0104П быстро и точно измеряет температуру продуктов. Простое и понятное управление термометром позволяет в короткий срок приступить к работе. Складной термометр testo 104 соответствует требованиям HACCP и EN 13485.

        Преимущества

        • Надежность
        • Точность измерения