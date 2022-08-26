Термометр с убирающимся зондом Testo 104
Арт. geototal_346
Характеристики
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Производитель
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Макс. температура, °С
|60
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Мин. температура, °С
|-20
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Степень защиты
|IP 65
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Измерительная шкала
|Нет
Термометр с убирающимся зондом Testo 104 с поверкой в диапазоне от -40 до 250 C 0563 0104П быстро и точно измеряет температуру продуктов. Простое и понятное управление термометром позволяет в короткий срок приступить к работе. Складной термометр testo 104 соответствует требованиям HACCP и EN 13485.
Преимущества
- Надежность
- Точность измерения