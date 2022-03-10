Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)

Преимущества

Герметичный корпус

Простота в использовании

Биметаллический термометр представляет собой пластину из двух спрессованных друг с другом различных металлов, с различными коэффициентами линейного расширения, помещенную в герметичный корпус. При изменении температуры эта пластина деформируется, причем эта деформация прямо пропорциональна изменению температуры. Один конец пластины закреплён, а другой конец поворачивает вал стрелки.