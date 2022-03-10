Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)
5.0
2
722 ₽
850 ₽
Термометры
    Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)
    Арт. X1691225308
    5.0
    2
    Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)
    Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)
    Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)
    Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)

    Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)

    • -128 ₽
    722 ₽
    850 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 850 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз 14 ноября или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 14 ноября или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка 14 ноября или позже, 400 ₽
    Арт. X1691225308
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Watts
    Резьба, дюйм
    		1/2
    Диаметр, мм
    		80
    Макс. температура, °С
    		120
    Материал корпуса
    		сталь
    Все характеристики
    • -128 ₽
    722 ₽
    850 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 850 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз 14 ноября или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 14 ноября или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка 14 ноября или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Биметаллический термометр представляет собой пластину из двух спрессованных друг с другом различных металлов, с различными коэффициентами линейного расширения, помещенную в герметичный корпус. При изменении температуры эта пластина деформируется, причем эта деформация прямо пропорциональна изменению температуры. Один конец пластины закреплён, а другой конец поворачивает вал стрелки.

      Преимущества

      • Герметичный корпус
      • Простота в использовании 