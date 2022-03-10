Биметаллический погружной термометр Watts Т80/100 Ду (80 мм)
Арт. X1691225308
Характеристики
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Производитель
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Резьба, дюйм
|1/2
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Диаметр, мм
|80
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Макс. температура, °С
|120
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Материал корпуса
|сталь
- Биметаллический термометр представляет собой пластину из двух спрессованных друг с другом различных металлов, с различными коэффициентами линейного расширения, помещенную в герметичный корпус. При изменении температуры эта пластина деформируется, причем эта деформация прямо пропорциональна изменению температуры. Один конец пластины закреплён, а другой конец поворачивает вал стрелки.
Преимущества
- Герметичный корпус
- Простота в использовании