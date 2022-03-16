Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)

Преимущества

Класс точности температуры 2.0

Защита IP41

Биметаллический термометр F+R801 OR 10005809 предназначен для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС. Состоит из металлического корпуса с акриловым стеклом, оснащен черной указательной стрелкой и погружной гильзой (1/2" НР). Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.