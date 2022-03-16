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Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)
5.0
3
795 ₽
Термометры
    Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)
    Арт. X1691225304
    5.0
    3
    Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)
    Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)
      Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)
      Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)

      Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)

      795 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691225304
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		США
      Соединение
      		торцевое
      Резьба, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      795 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллический термометр F+R801 OR 10005809 предназначен для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС. Состоит из металлического корпуса с акриловым стеклом, оснащен черной указательной стрелкой и погружной гильзой (1/2" НР). Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.

        Преимущества

        • Класс точности температуры 2.0
        • Защита IP41