Погружной термометр Watts Т63/75 03.01.060 Ду (биметалл, 63 мм)
Арт. X1691225304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|США
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Соединение
|торцевое
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Резьба, дюйм
|1/2
- Биметаллический термометр F+R801 OR 10005809 предназначен для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС. Состоит из металлического корпуса с акриловым стеклом, оснащен черной указательной стрелкой и погружной гильзой (1/2" НР). Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.
Преимущества
- Класс точности температуры 2.0
- Защита IP41