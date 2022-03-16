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Термометр накладной Watts FR810 ТAB63/120 03.08.060 Ду, 63 мм
5.0
2
620 ₽
Термометры
    Термометр накладной Watts FR810 ТAB63/120 03.08.060 Ду, 63 мм
    Арт. X1691225305
    5.0
    2
    Термометр накладной Watts FR810 ТAB63/120 03.08.060 Ду, 63 мм

      Термометр накладной Watts FR810 ТAB63/120 03.08.060 Ду, 63 мм

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691225305
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		США
      Резьба, дюйм
      		1/2
      Диаметр, мм
      		63
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллический термометр F+R810 TCM 10006504 предназначен для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС. Состоит из металлического корпуса с акриловым стеклом, оснащен черной указательной стрелкой и пружиной для крепления на трубу 1"- 2". Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.

        Преимущества

        • Класс точности температуры 2.0
        • Защита IP31