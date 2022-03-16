Термометр накладной Watts FR810 ТAB63/120 03.08.060 Ду, 63 мм
Арт. X1691225305
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Болгария
|
Родина бренда
|США
|
Резьба, дюйм
|1/2
|
Диаметр, мм
|63
- Биметаллический термометр F+R810 TCM 10006504 предназначен для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС. Состоит из металлического корпуса с акриловым стеклом, оснащен черной указательной стрелкой и пружиной для крепления на трубу 1"- 2". Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.
Преимущества
- Класс точности температуры 2.0
- Защита IP31