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Термопенал ТЭН И К ТП 5/150
Найти аналог
Печи для сушки электродов
    Термопенал ТЭН И К ТП 5/150
    Арт. X130820
    Термопенал ТЭН И К ТП 5/150
    Термопенал ТЭН И К ТП 5/150
    Термопенал ТЭН И К ТП 5/150
      Термопенал ТЭН И К ТП 5/150
      Термопенал ТЭН И К ТП 5/150
      Термопенал ТЭН И К ТП 5/150

      Термопенал ТЭН И К ТП 5/150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130820

      Характеристики

      Производитель
      		ТЭН и К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		200
      Макс. температура, °С
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Термопенал ТП 5/150 ТЭН И К - применяется для хранения электродов с автоматическим поддержанием температуры. За счет обработки электродов данным методом, они получают дополнительную прочность и значительно улучшается эффективность их применения в работе. Также снижается подверженность различным реакциям и окислам, электроды не крошатся и работают намного дольше.

        Преимущества

        • Работа данного прибора основывается на принципе термоса, его главная задача – поддерживать обозначенный температурный режим
        • Максимальный вес, загружаемых электродов составляет 5 килограммов
        • Термопенал изготовлен согласно ТУ-3443-004-1483745-2004