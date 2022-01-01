Термопенал ТЭН И К ТП 5/150
Арт. X130820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|200
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Макс. температура, °С
|150
Термопенал ТП 5/150 ТЭН И К - применяется для хранения электродов с автоматическим поддержанием температуры. За счет обработки электродов данным методом, они получают дополнительную прочность и значительно улучшается эффективность их применения в работе. Также снижается подверженность различным реакциям и окислам, электроды не крошатся и работают намного дольше.
Преимущества
- Работа данного прибора основывается на принципе термоса, его главная задача – поддерживать обозначенный температурный режим
- Максимальный вес, загружаемых электродов составляет 5 килограммов
- Термопенал изготовлен согласно ТУ-3443-004-1483745-2004