Термопенал ТЭН И К ТП 5/150

Термопенал ТП 5/150 ТЭН И К - применяется для хранения электродов с автоматическим поддержанием температуры. За счет обработки электродов данным методом, они получают дополнительную прочность и значительно улучшается эффективность их применения в работе. Также снижается подверженность различным реакциям и окислам, электроды не крошатся и работают намного дольше.

Преимущества