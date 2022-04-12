Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
    Арт. Х12657
    5.0
    1
    Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
    Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
    Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
    Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
      Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
      Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
      Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
      Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]

      Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12657
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1.12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фен строительный Энкор ПТЭ-2000/3 50310 - многофункциональный инструмент для домашнего использования. Сфера применения не ограничивается удалением облицовки и быстрой сушкой. Его можно применять для размораживания двигателей, термоусадки и сварки полимеров (пластик, ПВХ). Модель оснащена функцией трёхступенчатой терморегулировки подаваемого воздуха и нагревательным элементом с керамическим основанием

        Преимущества

        • Многофункциональность
        • Эргономичный дизайн в сочетании с практичностью конструкции
        • Нагревательный элемент на керамическом основании
        • Три режима работы
        • Возможность вертикальной установки
        • Закрытая рукоятка
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра