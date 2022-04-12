Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
Арт. Х12657
Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]
Арт. Х12657
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Дисплей
|Нет
|
Вес, кг
|1.12
- Фен строительный Энкор ПТЭ-2000/3 50310 - многофункциональный инструмент для домашнего использования. Сфера применения не ограничивается удалением облицовки и быстрой сушкой. Его можно применять для размораживания двигателей, термоусадки и сварки полимеров (пластик, ПВХ). Модель оснащена функцией трёхступенчатой терморегулировки подаваемого воздуха и нагревательным элементом с керамическим основанием
Преимущества
- Многофункциональность
- Эргономичный дизайн в сочетании с практичностью конструкции
- Нагревательный элемент на керамическом основании
- Три режима работы
- Возможность вертикальной установки
- Закрытая рукоятка
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра