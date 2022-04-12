Фен Энкор ПТЭ-2000/3 50310 [потребляемая мощность: 2000 вт., температура: 80/600 °С, поток 500 л/мин, вес: 0,7 кг]

Преимущества

Многофункциональность

Эргономичный дизайн в сочетании с практичностью конструкции

Нагревательный элемент на керамическом основании

Три режима работы

Возможность вертикальной установки

Закрытая рукоятка

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра

Фен строительный Энкор ПТЭ-2000/3 50310 - многофункциональный инструмент для домашнего использования. Сфера применения не ограничивается удалением облицовки и быстрой сушкой. Его можно применять для размораживания двигателей, термоусадки и сварки полимеров (пластик, ПВХ). Модель оснащена функцией трёхступенчатой терморегулировки подаваемого воздуха и нагревательным элементом с керамическим основанием