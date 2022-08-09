Термопистолет ИНТЕРСКОЛ ФЭ-2000

Исполнение этого инструмента в большей степени соответствуют профессиональному, нежели бытовому уровню. Достаточно обратить внимание на качественный пластик и плотную подгонку деталей, но важно и другое: добротные комплектующие и широкое функциональное оснащение. lt / lt / В задней части фена крупное колесо, отвечающее за температуру воздуха. Регулировка электронная, большой размер колеса обусловлен лишь соображениями удобства. lt / lt / Важный элемент любого фена: нагревательный элемент. Общеприняты два варианта конструкции: спираль, намотанная на стальной сердечник, изолированный слюдой, и спираль, намотанная на керамический сердечник. Первый вариант типичен для бытовых моделей amp #40 таких на рынке большинство amp #41 , второй считается стандартом для «профессионалов». У «Интерскола» керамика. lt / lt / Область применения фена определяется двумя параметрами: минимальной температурой на выходе amp #40 возможность без опаски работать с «нежными» материалами amp #41 и максимальной мощностью amp #40 способность нагревать обширные поверхности крупных деталей с хорошей теплопроводностью amp #41 . lt / lt / На первой ступени фен выдувает едва теплый воздух, который терпит рука, он достаточно прохладен для любых «нежных» работ, на которые хватит фантазии, кроме разве что сушки волос. Теперь о максимальной мощности: верхний предел, за который обычно не выходят даже профессиональные модели – 2000 Вт. Они заявлены и в данном случае. lt / lt / Регулировки: есть три рабочих положения переключателя. На «единице» самая слабая продувка и, независимо от положения регулятора температуры фен потребляет из сети около 200 Вт. Вторая ступень не добавляет оборотов, зато подключает более мощную спираль. В этом режиме мощность ТЭНа регулируется в диапазоне 200-1700 Вт, третья ступень примерно от 330 Вт и до максимума. При этом вентилятор переходит на повышенные обороты. lt / lt / Фен комплектуется насадками amp #40 щелевая, редукционная, отражающая и насадка для пайки amp #41 и скребком с треугольным лезвием. lt /