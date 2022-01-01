Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД

Преимущества

Возможность плавной регулировки температуры в пределах от 50 до 450 градусов в первом режиме и от 50 до 650 градусов во втором - для точной работы с различными материалами;

Для контроля за рабочими показателями, на задней стороне фена имеется ЖК-дисплей;

В случае необходимости освобождения обоих рук оператора, фен устанавливается в вертикальном положении;

При выключении устройства вентилятор работает еще около 20 секунд - для охлаждения нагревателя и предотвращения поломки фена;

Поставляется инструмент в кейсе - для удобного и хранения и транспортировки.

Технический фен Интерскол ФЭ-2000ЭД сконструирован для создания потока горячего воздуха. Область применения - обработка горячим воздухом поверхностей и материалов. Для точной работы с различными материалами, фен оснащен плавной регулировкой рабочей температуры, имеет два режима работы и комплектуется различными насадками.