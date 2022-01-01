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Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД
Найти аналог
Строительные фены
    Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД
    Арт. Х12822
    Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД
    Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД
    Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД
      Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД
      Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД
      Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД

      Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12822

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		0.93
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Технический фен Интерскол ФЭ-2000ЭД сконструирован для создания потока горячего воздуха. Область применения - обработка горячим воздухом поверхностей и материалов. Для точной работы с различными материалами, фен оснащен плавной регулировкой рабочей температуры, имеет два режима работы и комплектуется различными насадками.

        Преимущества

        • Возможность плавной регулировки температуры в пределах от 50 до 450 градусов в первом режиме и от 50 до 650 градусов во втором - для точной работы с различными материалами;
        • Для контроля за рабочими показателями, на задней стороне фена имеется ЖК-дисплей;
        • В случае необходимости освобождения обоих рук оператора, фен устанавливается в вертикальном положении;
        • При выключении устройства вентилятор работает еще около 20 секунд - для охлаждения нагревателя и предотвращения поломки фена;
        • Поставляется инструмент в кейсе - для удобного и хранения и транспортировки.