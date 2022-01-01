Термопистолет Интерскол ФЭ-2000ЭД
Арт. Х12822
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|0.93
- Технический фен Интерскол ФЭ-2000ЭД сконструирован для создания потока горячего воздуха. Область применения - обработка горячим воздухом поверхностей и материалов. Для точной работы с различными материалами, фен оснащен плавной регулировкой рабочей температуры, имеет два режима работы и комплектуется различными насадками.
Преимущества
- Возможность плавной регулировки температуры в пределах от 50 до 450 градусов в первом режиме и от 50 до 650 градусов во втором - для точной работы с различными материалами;
- Для контроля за рабочими показателями, на задней стороне фена имеется ЖК-дисплей;
- В случае необходимости освобождения обоих рук оператора, фен устанавливается в вертикальном положении;
- При выключении устройства вентилятор работает еще около 20 секунд - для охлаждения нагревателя и предотвращения поломки фена;
- Поставляется инструмент в кейсе - для удобного и хранения и транспортировки.