Строительный фен Makita HG 651СК
Арт. Х12764
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|1
- Строительный фен Makita HG 651 CK используется для продувания горячим воздухом, сушки изделий, удаления старой краски и др. Мощный инструмент - 2 кВт, с потоком воздуха 220-550 л/мин и двойной системой изоляции. Прост в использовании, имеет удобное электронное табло контроля температуры и малый вес 0.63 кг. В комплекте с термовоздуходувкой поставляются 4 насадки, прижимной ролик и кейс.
Преимущества
- Двигатель защищен от потоков горячего воздуха
- Инструмент удобен и прост в использовании
- Легкий и компактный - 0.63 кг
- Комплектуется практичным чемоданом, четырьмя насадками и прижимным роликом