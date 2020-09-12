Строительный фен Makita HG 651СК

Преимущества

Двигатель защищен от потоков горячего воздуха

Инструмент удобен и прост в использовании

Легкий и компактный - 0.63 кг

Комплектуется практичным чемоданом, четырьмя насадками и прижимным роликом

Строительный фен Makita HG 651 CK используется для продувания горячим воздухом, сушки изделий, удаления старой краски и др. Мощный инструмент - 2 кВт, с потоком воздуха 220-550 л/мин и двойной системой изоляции. Прост в использовании, имеет удобное электронное табло контроля температуры и малый вес 0.63 кг. В комплекте с термовоздуходувкой поставляются 4 насадки, прижимной ролик и кейс.