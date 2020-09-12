Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный фен Makita HG 651СК
4.8
17
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Makita HG 651СК
    Арт. Х12764
    4.8
    17
    Строительный фен Makita HG 651СК
    Строительный фен Makita HG 651СК
    Строительный фен Makita HG 651СК
    Строительный фен Makita HG 651СК
    Строительный фен Makita HG 651СК
      Строительный фен Makita HG 651СК
      Строительный фен Makita HG 651СК
      Строительный фен Makita HG 651СК
      Строительный фен Makita HG 651СК
      Строительный фен Makita HG 651СК

      Строительный фен Makita HG 651СК

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12764
      4.8
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный фен Makita HG 651 CK используется для продувания горячим воздухом, сушки изделий, удаления старой краски и др. Мощный инструмент - 2 кВт, с потоком воздуха 220-550 л/мин и двойной системой изоляции. Прост в использовании, имеет удобное электронное табло контроля температуры и малый вес 0.63 кг. В комплекте с термовоздуходувкой поставляются 4 насадки, прижимной ролик и кейс.

        Преимущества

        • Двигатель защищен от потоков горячего воздуха
        • Инструмент удобен и прост в использовании
        • Легкий и компактный - 0.63 кг
        • Комплектуется практичным чемоданом, четырьмя насадками и прижимным роликом