Строительный фен Metabo Н 16-500

Преимущества

Возможна регулировка режима работы: температуры и потока воздуха

Увеличение срока службы за счет защитного воздушного фильтра

Фен Metabo H 16-500 601650000 используется для оттаивания замерзших труб, для удаления лака с металлических, деревянных поверхностей. Предусмотрен фильтр для защиты двигателя от пыли. Можно выбрать оптимальный режим работы - температура воздуха и количество подаваемого воздуха регулируется.