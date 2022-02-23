Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный фен Metabo Н 16-500
4.5
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Metabo Н 16-500
    Арт. Х1272046
    4.5
    2
    Строительный фен Metabo Н 16-500
    Строительный фен Metabo Н 16-500
    Строительный фен Metabo Н 16-500
    Строительный фен Metabo Н 16-500
      Строительный фен Metabo Н 16-500
      Строительный фен Metabo Н 16-500
      Строительный фен Metabo Н 16-500
      Строительный фен Metabo Н 16-500

      Строительный фен Metabo Н 16-500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272046
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фен Metabo H 16-500 601650000 используется для оттаивания замерзших труб, для удаления лака с металлических, деревянных поверхностей. Предусмотрен фильтр для защиты двигателя от пыли. Можно выбрать оптимальный режим работы - температура воздуха и количество подаваемого воздуха регулируется.

        Преимущества

        • Возможна регулировка режима работы: температуры и потока воздуха
        • Увеличение срока службы за счет защитного воздушного фильтра