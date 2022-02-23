Строительный фен Metabo Н 16-500
Арт. Х1272046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Фен Metabo H 16-500 601650000 используется для оттаивания замерзших труб, для удаления лака с металлических, деревянных поверхностей. Предусмотрен фильтр для защиты двигателя от пыли. Можно выбрать оптимальный режим работы - температура воздуха и количество подаваемого воздуха регулируется.
Преимущества
- Возможна регулировка режима работы: температуры и потока воздуха
- Увеличение срока службы за счет защитного воздушного фильтра