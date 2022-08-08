Термопистолет Prorab 6302
Арт. Х12760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Фен PRORAB 6302 - это инструмент для сушки различных материалов. Он пригоден для работы как в мастерских, так и в домашних условиях. Удобная клавиша включения / выключения позволяет не держать палец на ней постоянно, что благоприятно сказывается на энергоемкости работы. Вентиляционные отверстия защищают двигатель от перегрева.
Преимущества
- Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность;
- Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений.