Термопистолет Prorab 6302

Преимущества

Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность;

Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений.

Фен PRORAB 6302 - это инструмент для сушки различных материалов. Он пригоден для работы как в мастерских, так и в домашних условиях. Удобная клавиша включения / выключения позволяет не держать палец на ней постоянно, что благоприятно сказывается на энергоемкости работы. Вентиляционные отверстия защищают двигатель от перегрева.