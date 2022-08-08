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Термопистолет Prorab 6302
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Термопистолет Prorab 6302
    Арт. Х12760
    5.0
    1
    Термопистолет Prorab 6302
    Термопистолет Prorab 6302
    Термопистолет Prorab 6302
    Термопистолет Prorab 6302
    Термопистолет Prorab 6302
      Термопистолет Prorab 6302
      Термопистолет Prorab 6302
      Термопистолет Prorab 6302
      Термопистолет Prorab 6302
      Термопистолет Prorab 6302

      Термопистолет Prorab 6302

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12760
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фен PRORAB 6302 - это инструмент для сушки различных материалов. Он пригоден для работы как в мастерских, так и в домашних условиях. Удобная клавиша включения / выключения позволяет не держать палец на ней постоянно, что благоприятно сказывается на энергоемкости работы. Вентиляционные отверстия защищают двигатель от перегрева.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность;
        • Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений.