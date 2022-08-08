Термопистолет Prorab 6303K
Арт. Х12761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Фен PRORAB 6303 K выдает мощную струю нагретого до температуры 550 градусов воздуха, при продуваемом сквозь спираль потоке 550 литров в минуту. С помощью данного изделия можно быстро избавиться от краски, лака на деревянных или металлических поверхностях. Также имеется возможность плавить пластмассу, разрезать пенопласт. Инструмент изготовлен из прочного пластика с вентиляционными отверстиями и регулировкой нагреваемого воздуха.
Преимущества
- Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим повреждениям;
- Конструкция инструмента выдерживает высокие температуры и не деформируется при нагреве;
- Высокая мощность двигателя - 2000 Вт;
- Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает его удобное хранение и транспортировку.