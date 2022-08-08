Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Термопистолет Prorab 6303K
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Термопистолет Prorab 6303K
    Арт. Х12761
    5.0
    1
    Термопистолет Prorab 6303K
    Термопистолет Prorab 6303K
    Термопистолет Prorab 6303K
      Термопистолет Prorab 6303K
      Термопистолет Prorab 6303K
      Термопистолет Prorab 6303K

      Термопистолет Prorab 6303K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фен PRORAB 6303 K выдает мощную струю нагретого до температуры 550 градусов воздуха, при продуваемом сквозь спираль потоке 550 литров в минуту. С помощью данного изделия можно быстро избавиться от краски, лака на деревянных или металлических поверхностях. Также имеется возможность плавить пластмассу, разрезать пенопласт. Инструмент изготовлен из прочного пластика с вентиляционными отверстиями и регулировкой нагреваемого воздуха.

        Преимущества

        • Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим повреждениям;
        • Конструкция инструмента выдерживает высокие температуры и не деформируется при нагреве;
        • Высокая мощность двигателя - 2000 Вт;
        • Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает его удобное хранение и транспортировку.