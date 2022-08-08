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Термопистолет Sturm НG2000
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Термопистолет Sturm НG2000
    Арт. Х11527
    5.0
    1
    Термопистолет Sturm НG2000
    Термопистолет Sturm НG2000
    Термопистолет Sturm НG2000
    Термопистолет Sturm НG2000
    Термопистолет Sturm НG2000
    Термопистолет Sturm НG2000
    Термопистолет Sturm НG2000
    Термопистолет Sturm НG2000
      Термопистолет Sturm НG2000
      Термопистолет Sturm НG2000
      Термопистолет Sturm НG2000
      Термопистолет Sturm НG2000
      Термопистолет Sturm НG2000
      Термопистолет Sturm НG2000
      Термопистолет Sturm НG2000
      Термопистолет Sturm НG2000

      Термопистолет Sturm НG2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11527
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Технический фен Sturm HG2000 представляет собой инструмент с высокой мощностью 2000 Вт бытового класса, предназначенный для беспрерывной эксплуатации не более 15 минут для следующих работ: снятие краски, пайка, сушение и разогрев поверхностей.

        Преимущества

        • Способен выдерживать рабочую температуру в 550 градусов;
        • Высокая мощность;
        • Регулировка температуры - две ступени.