Термопистолет Sturm НG2000

Преимущества

Способен выдерживать рабочую температуру в 550 градусов;

Высокая мощность;

Регулировка температуры - две ступени.

Технический фен Sturm HG2000 представляет собой инструмент с высокой мощностью 2000 Вт бытового класса, предназначенный для беспрерывной эксплуатации не более 15 минут для следующих работ: снятие краски, пайка, сушение и разогрев поверхностей.