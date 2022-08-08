Термопистолет Sturm НG2000
Арт. Х11527
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.7
- Технический фен Sturm HG2000 представляет собой инструмент с высокой мощностью 2000 Вт бытового класса, предназначенный для беспрерывной эксплуатации не более 15 минут для следующих работ: снятие краски, пайка, сушение и разогрев поверхностей.
Преимущества
- Способен выдерживать рабочую температуру в 550 градусов;
- Высокая мощность;
- Регулировка температуры - две ступени.