Терморегулятор Stem Energy SET 03
Арт. О00000015516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.32
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Габариты, мм
|86x86x27
- Многорежимный терморегулятор Stem Energy SET 03 предназначен для управления электрическими нагревательными устройствами для подогрева пола.
Преимущества
- Поддержание комфортной температуры
- Недельный цикл
- Большой графический дисплей с подсветкой и кнопками управления
- Наличие встроенного меню
- Датчик пола входит в комплект
- Встроенный монтаж в монтажную коробку
- Мощность - 3,5 кВт
- Диапазон настройки температуры - 5-90 °C (можно настроить до 35-90 °C)
- Степень защиты корпуса - IP20
- Потребляемая мощность - 2 Вт
- Материал корпуса - негорючий