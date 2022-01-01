Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Терморегулятор Stem Energy SET 03
2 650 ₽
Терморегуляторы
    Терморегулятор Stem Energy SET 03
    Арт. О00000015516
    Терморегулятор Stem Energy SET 03
    Терморегулятор Stem Energy SET 03
    Терморегулятор Stem Energy SET 03
    Терморегулятор Stem Energy SET 03
    Терморегулятор Stem Energy SET 03
      Терморегулятор Stem Energy SET 03
      Терморегулятор Stem Energy SET 03
      Терморегулятор Stem Energy SET 03
      Терморегулятор Stem Energy SET 03
      Терморегулятор Stem Energy SET 03

      Терморегулятор Stem Energy SET 03

      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015516

      Характеристики

      Производитель
      		Stem Energy
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.32
      Габариты, мм
      		86x86x27
      Все характеристики
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Многорежимный терморегулятор Stem Energy SET 03 предназначен для управления электрическими нагревательными устройствами для подогрева пола.

        Преимущества

        • Поддержание комфортной температуры
        • Недельный цикл
        • Большой графический дисплей с подсветкой и кнопками управления
        • Наличие встроенного меню
        • Датчик пола входит в комплект
        • Встроенный монтаж в монтажную коробку
        • Мощность - 3,5 кВт
        • Диапазон настройки температуры - 5-90 °C (можно настроить до 35-90 °C)
        • Степень защиты корпуса - IP20
        • Потребляемая мощность - 2 Вт 
        • Материал корпуса - негорючий