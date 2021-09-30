Терморегулятор Stem Energy SET 08
Арт. X169164110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.145
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Габариты, мм
|86x86x12
- Терморегулятор SE-08 STEM Energy - комнатный программируемый терморегулятор с встроенным датчиком температуры воздуха и выносным датчиком температуры пола.
Преимущества
- Большой графический дисплей с подсветкой и кнопками управления
- Наличие встроенного меню
- Встроенный монтаж
- Многорежимный терморегулятор: постоянное поддержание комфортной температуры, суточный цикл, недельный цикл (5+2, 6+1, 7 дней)
- Датчик пола входит в комплект
- Встроенный монтаж
- Максимальная нагрузка: 16 А
- Диапазон установки температуры воздуха - 5-35 °С
- Диапазон установки температуры пола - 5-95 °С
- Длина соединительного кабеля датчика - 3 м
- Мощность 3,6 - кВт
- Степень защиты корпуса - IP20