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Терморегулятор Stem Energy SET 08
5.0
1
Найти аналог
Терморегуляторы
    Терморегулятор Stem Energy SET 08
    Арт. X169164110
    5.0
    1
    Терморегулятор Stem Energy SET 08
    Терморегулятор Stem Energy SET 08
    Терморегулятор Stem Energy SET 08
    Терморегулятор Stem Energy SET 08
    Терморегулятор Stem Energy SET 08
    Терморегулятор Stem Energy SET 08
      Терморегулятор Stem Energy SET 08
      Терморегулятор Stem Energy SET 08
      Терморегулятор Stem Energy SET 08
      Терморегулятор Stem Energy SET 08
      Терморегулятор Stem Energy SET 08
      Терморегулятор Stem Energy SET 08

      Терморегулятор Stem Energy SET 08

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169164110
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stem Energy
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.145
      Габариты, мм
      		86x86x12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Терморегулятор SE-08 STEM Energy - комнатный программируемый терморегулятор с встроенным датчиком температуры воздуха и выносным датчиком температуры пола.

        Преимущества

        • Большой графический дисплей с подсветкой и кнопками управления
        • Наличие встроенного меню
        • Встроенный монтаж
        • Многорежимный терморегулятор: постоянное поддержание комфортной температуры, суточный цикл, недельный цикл (5+2, 6+1, 7 дней)
        • Датчик пола входит в комплект
        • Встроенный монтаж
        • Максимальная нагрузка: 16 А
        • Диапазон установки температуры воздуха - 5-35 °С
        • Диапазон установки температуры пола - 5-95 °С
        • Длина соединительного кабеля датчика - 3 м
        • Мощность 3,6 - кВт
        • Степень защиты корпуса - IP20