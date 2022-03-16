Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комнатный программируемый недельный термостат Baxi Magictime Plus
5.0
2
Найти аналог
Терморегуляторы
    Комнатный программируемый недельный термостат Baxi Magictime Plus
    Арт. X1691226212
    5.0
    2
    Комнатный программируемый недельный термостат Baxi Magictime Plus

      Комнатный программируемый недельный термостат Baxi Magictime Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691226212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		0.25
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Программируемый комнатный термостат Baxi Magictime Plus можно использовать с котлами Baxi: Duo-tec Compact, ECO Classic, ECO Home, ECO Nova, ECO-4s, ECO Four, LUNA Duo-tec E, LUNA Duo-tec MP/MP+, LUNA Platinum+, LUNA-3, LUNA-3 Comfort и COMBI, NUVOLA, NUVOLA Duo-tec+, NUVOLA-3 Comfort, POWER HT+ 1.50—1.250, SLIM EF, SLIM HPS. Чем меньше отапливаемая площадь (теплопотери помещения), тем большую значимость приобретает комнатный термостат. Он позволяет точно поддерживать комфортную комнатную температуру с экономичным расходованием газа. Комнатный термостат отключает горелку котла при достижении в комнате заданной на нем температуры. Это позволяет поддерживать комфортную комнатную температуру с меньшим количеством включений/выключений котла и, соответственно с пониженным до 15-20% потреблением газа.

        Преимущества

        • Позволяет программировать температуру в помещении на неделю
        • Два уровня регулирования: "Комфортный" и "Сокращенный"
        • Функция "Лето/Зима"
        • Легкость управления и программирования - ручной или автоматический режимы работы
        • Дискретность программирования: 15 минут
        • Режим «антизаморозки» (в положении «выключено»)
        • Отлично подойдет для использования в частных домах, в небольших по размеру промышленных зданиях
        • Визуально отображение температуры или текущего времени (по выбору)
        • Компактные размеры и привлекательный дизайн