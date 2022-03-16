Комнатный программируемый недельный термостат Baxi Magictime Plus

Преимущества

Позволяет программировать температуру в помещении на неделю

Два уровня регулирования: "Комфортный" и "Сокращенный"

Функция "Лето/Зима"

Легкость управления и программирования - ручной или автоматический режимы работы

Дискретность программирования: 15 минут

Режим «антизаморозки» (в положении «выключено»)

Отлично подойдет для использования в частных домах, в небольших по размеру промышленных зданиях

Визуально отображение температуры или текущего времени (по выбору)

Компактные размеры и привлекательный дизайн

Программируемый комнатный термостат Baxi Magictime Plus можно использовать с котлами Baxi: Duo-tec Compact, ECO Classic, ECO Home, ECO Nova, ECO-4s, ECO Four, LUNA Duo-tec E, LUNA Duo-tec MP/MP+, LUNA Platinum+, LUNA-3, LUNA-3 Comfort и COMBI, NUVOLA, NUVOLA Duo-tec+, NUVOLA-3 Comfort, POWER HT+ 1.50—1.250, SLIM EF, SLIM HPS. Чем меньше отапливаемая площадь (теплопотери помещения), тем большую значимость приобретает комнатный термостат. Он позволяет точно поддерживать комфортную комнатную температуру с экономичным расходованием газа. Комнатный термостат отключает горелку котла при достижении в комнате заданной на нем температуры. Это позволяет поддерживать комфортную комнатную температуру с меньшим количеством включений/выключений котла и, соответственно с пониженным до 15-20% потреблением газа.