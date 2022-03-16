Комнатный программируемый недельный термостат Baxi Magictime Plus
Арт. X1691226212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|0.25
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Индикация неисправности термостата
|Нет
- Программируемый комнатный термостат Baxi Magictime Plus можно использовать с котлами Baxi: Duo-tec Compact, ECO Classic, ECO Home, ECO Nova, ECO-4s, ECO Four, LUNA Duo-tec E, LUNA Duo-tec MP/MP+, LUNA Platinum+, LUNA-3, LUNA-3 Comfort и COMBI, NUVOLA, NUVOLA Duo-tec+, NUVOLA-3 Comfort, POWER HT+ 1.50—1.250, SLIM EF, SLIM HPS. Чем меньше отапливаемая площадь (теплопотери помещения), тем большую значимость приобретает комнатный термостат. Он позволяет точно поддерживать комфортную комнатную температуру с экономичным расходованием газа. Комнатный термостат отключает горелку котла при достижении в комнате заданной на нем температуры. Это позволяет поддерживать комфортную комнатную температуру с меньшим количеством включений/выключений котла и, соответственно с пониженным до 15-20% потреблением газа.
Преимущества
- Позволяет программировать температуру в помещении на неделю
- Два уровня регулирования: "Комфортный" и "Сокращенный"
- Функция "Лето/Зима"
- Легкость управления и программирования - ручной или автоматический режимы работы
- Дискретность программирования: 15 минут
- Режим «антизаморозки» (в положении «выключено»)
- Отлично подойдет для использования в частных домах, в небольших по размеру промышленных зданиях
- Визуально отображение температуры или текущего времени (по выбору)
- Компактные размеры и привлекательный дизайн