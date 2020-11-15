Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI
4.0
2
1 630 ₽
Терморегуляторы
    Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI
    Арт. X16912227
    4.0
    2
    Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI
    Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI
    Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI
      Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI
      Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI
      Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI

      Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI

      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912227
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		0.131
      Габариты, мм
      		85x31x85
      Все характеристики
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комнатный термостат Baxi TAM011MI предназначен для эксплуатации в жилых и производственных помещений с небольшой площадью. Он малогабаритный, имеет удобный и приятный дизайн. Термостат подключается к нагревательным котлам и используется как устройство регулирования температуры пространства, а также поддержания с его помощью заданной температуры. Диапазон степени теплоты составляет от восьми до тридцати градусов Цельсия выше нуля. Благодаря Baxi TAM011MI можно не только сделать комнату или кабинет комфортными и теплыми, но и сэкономить на потреблении газа: с ним газ будет расходоваться на двадцать процентов меньше. Термостат отмечает нужный уровень обогрева, а затем отключает горелку автоматически. Прибор имеет двухуровневую настройку, а поворачивая диммер на приборной панели, можно установить нужный уровень тепла. Подходит к котлам Baxi: Duo-tec Compact, ECO Classic, ECO Home, ECO Nova, ECO-4s, ECO Four, LUNA Duo-tec E, LUNA Duo-tec MP/MP+, LUNA Platinum+, LUNA-3, LUNA-3 Comfort и COMBI, NUVOLA, NUVOLA Duo-tec+, NUVOLA-3 Comfort, POWER HT+ 1.50—1.250, SLIM EF, SLIM HPS.

        Преимущества

        • Эргономичность
        • Экономичность
        • Комфортность
        • Безопасность
        • Простота
        • Компактность