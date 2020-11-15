Комнатный механический термостат Baxi TAM011MI

Преимущества

Эргономичность

Экономичность

Комфортность

Безопасность

Простота

Компактность

Комнатный термостат Baxi TAM011MI предназначен для эксплуатации в жилых и производственных помещений с небольшой площадью. Он малогабаритный, имеет удобный и приятный дизайн. Термостат подключается к нагревательным котлам и используется как устройство регулирования температуры пространства, а также поддержания с его помощью заданной температуры. Диапазон степени теплоты составляет от восьми до тридцати градусов Цельсия выше нуля. Благодаря Baxi TAM011MI можно не только сделать комнату или кабинет комфортными и теплыми, но и сэкономить на потреблении газа: с ним газ будет расходоваться на двадцать процентов меньше. Термостат отмечает нужный уровень обогрева, а затем отключает горелку автоматически. Прибор имеет двухуровневую настройку, а поворачивая диммер на приборной панели, можно установить нужный уровень тепла. Подходит к котлам Baxi: Duo-tec Compact, ECO Classic, ECO Home, ECO Nova, ECO-4s, ECO Four, LUNA Duo-tec E, LUNA Duo-tec MP/MP+, LUNA Platinum+, LUNA-3, LUNA-3 Comfort и COMBI, NUVOLA, NUVOLA Duo-tec+, NUVOLA-3 Comfort, POWER HT+ 1.50—1.250, SLIM EF, SLIM HPS.