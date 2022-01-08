Преимущества

Современная система оповещений

Полностью удаленный контроль

Универсальность применения

Возможность подключения нескольких устройств

Частотные диапазоны GSM-модема: 800, 900, 1800, 1900 МГц

GPRS канал передачи данных

Внешняя GSM антенна

Внутренняя энергонезависимая память

Выполнен из ABS-пластика

Слаженная работа

Длительный срок эксплуатации

Термостат Эван ZONT-H1 представляет собой программируемый термостат, предназначенный для дистанционного контроля и управления работой котла системы отопления. Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM. Термостат обеспечивает: управление котлом отопления с использованием нескольких алгоритмов, в том числе с использованием погодозависимого алгоритма управления; контроль и управление температурой горячей воды в контуре ГВС у котлов с проточным теплообменником, встроенным или внешним БКН, подключенных к термостату по цифровой шине; возможность дистанционного контроля состояния подключенных к термостату проводных и радиоканальных датчиков; возможность оповещения пользователя об авариях, критических ситуациях и отклонении параметров от заданных значений по разным каналам связи и различными способами.