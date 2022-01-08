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Термостат Эван ZONT-H1
2.0
1
10 580 ₽
Терморегуляторы
    Термостат Эван ZONT-H1
    Арт. X169122108
    2.0
    1
    Термостат Эван ZONT-H1
    Термостат Эван ZONT-H1
    Термостат Эван ZONT-H1
    Термостат Эван ZONT-H1
    Термостат Эван ZONT-H1
      Термостат Эван ZONT-H1
      Термостат Эван ZONT-H1
      Термостат Эван ZONT-H1
      Термостат Эван ZONT-H1
      Термостат Эван ZONT-H1

      Термостат Эван ZONT-H1

      10 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169122108
      2.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Вес, кг
      		0.2
      Габариты, мм
      		77x86x33
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Наличие дисплея
      		Нет
      Все характеристики
      10 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Термостат Эван ZONT-H1 представляет собой программируемый термостат, предназначенный для дистанционного контроля и управления работой котла системы отопления. Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM. Термостат обеспечивает: управление котлом отопления с использованием нескольких алгоритмов, в том числе с использованием погодозависимого алгоритма управления; контроль и управление температурой горячей воды в контуре ГВС у котлов с проточным теплообменником, встроенным или внешним БКН, подключенных к термостату по цифровой шине; возможность дистанционного контроля состояния подключенных к термостату проводных и радиоканальных датчиков; возможность оповещения пользователя об авариях, критических ситуациях и отклонении параметров от заданных значений по разным каналам связи и различными способами.

        Преимущества

        • Современная система оповещений
        • Полностью удаленный контроль
        • Универсальность применения
        • Возможность подключения нескольких устройств
        • Частотные диапазоны GSM-модема: 800, 900, 1800, 1900 МГц
        • GPRS канал передачи данных
        • Внешняя GSM антенна
        • Внутренняя энергонезависимая память
        • Выполнен из ABS-пластика
        • Слаженная работа
        • Длительный срок эксплуатации