Термостат Эван ZONT-H1
Арт. X169122108
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.2
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Габариты, мм
|77x86x33
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Индикация неисправности термостата
|Нет
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Наличие дисплея
|Нет
- Термостат Эван ZONT-H1 представляет собой программируемый термостат, предназначенный для дистанционного контроля и управления работой котла системы отопления. Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM. Термостат обеспечивает: управление котлом отопления с использованием нескольких алгоритмов, в том числе с использованием погодозависимого алгоритма управления; контроль и управление температурой горячей воды в контуре ГВС у котлов с проточным теплообменником, встроенным или внешним БКН, подключенных к термостату по цифровой шине; возможность дистанционного контроля состояния подключенных к термостату проводных и радиоканальных датчиков; возможность оповещения пользователя об авариях, критических ситуациях и отклонении параметров от заданных значений по разным каналам связи и различными способами.
Преимущества
- Современная система оповещений
- Полностью удаленный контроль
- Универсальность применения
- Возможность подключения нескольких устройств
- Частотные диапазоны GSM-модема: 800, 900, 1800, 1900 МГц
- GPRS канал передачи данных
- Внешняя GSM антенна
- Внутренняя энергонезависимая память
- Выполнен из ABS-пластика
- Слаженная работа
- Длительный срок эксплуатации