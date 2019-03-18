Комнатный термостат Cewal RQ10

Преимущества

Произведен в Италии

Низкая цена

Простой надежный термостат

Полностью механический терморегулятор, и ввиду отсутствия электронных частей значительно более надежный, чем электронные модели

Легкое управление температурой

Экономит электропотребление

Класс защиты - IP 20

Простой накладной монтаж

Компактный корпус

Максимальная мощность - 3,5 кВт



Cewal RQ10 – это комнатный терморегулятор для систем отопления и кондиционирования: для котлов, инфракрасных обогревателей, конвекторов, радиаторов, потолочных, настенных и керамических обогревателей, а также другой отопительной и климатической техники, работающей на разных источниках энергии (электричество, газ, жидкое топливо). Подходит для управления температурой в любых помещениях: дома и на даче, в офисе, в учреждениях, школах, детских учреждениях, гостиницах, магазинах, на складе и даже производственных помещениях. Просто установите нужную температуру, и регулятор будет поддерживать ее на заданном уровне. Должен эксплуатироваться в нормальных условиях и при нормальной влажности. Термочувствительный элемент – газовый сильфон, наполненный паром. При изменении температуры воздуха газ расширяется и сжимается, тем самым замыкает или размыкает контакты. Высокая чувствительность газовой мембраны позволяет терморегулятору быстро и точно реагировать на изменения окружающей температуры. Управление обогревом и охлаждением осуществляется максимально просто, путем вращения регулировочного колесика.