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Комнатный термостат Cewal RQ10
5.0
1
Найти аналог
Терморегуляторы
    Комнатный термостат Cewal RQ10
    Арт. X16912279
    5.0
    1
    Комнатный термостат Cewal RQ10
    Комнатный термостат Cewal RQ10
      Комнатный термостат Cewal RQ10
      Комнатный термостат Cewal RQ10

      Комнатный термостат Cewal RQ10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912279
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Cewal
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		71x71x28.4
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Cewal RQ10 – это комнатный терморегулятор для систем отопления и кондиционирования: для котлов, инфракрасных обогревателей, конвекторов, радиаторов, потолочных, настенных и керамических обогревателей, а также другой отопительной и климатической техники, работающей на разных источниках энергии (электричество, газ, жидкое топливо). Подходит для управления температурой в любых помещениях: дома и на даче, в офисе, в учреждениях, школах, детских учреждениях, гостиницах, магазинах, на складе и даже производственных помещениях. Просто установите нужную температуру, и регулятор будет поддерживать ее на заданном уровне. Должен эксплуатироваться в нормальных условиях и при нормальной влажности. Термочувствительный элемент – газовый сильфон, наполненный паром. При изменении температуры воздуха газ расширяется и сжимается, тем самым замыкает или размыкает контакты. Высокая чувствительность газовой мембраны позволяет терморегулятору быстро и точно реагировать на изменения окружающей температуры. Управление обогревом и охлаждением осуществляется максимально просто, путем вращения регулировочного колесика.

        Преимущества

        • Произведен в Италии
        • Низкая цена
        • Простой надежный термостат
        • Полностью механический терморегулятор, и ввиду отсутствия электронных частей значительно более надежный, чем электронные модели
        • Легкое управление температурой
        • Экономит электропотребление
        • Класс защиты - IP 20
        • Простой накладной монтаж
        • Компактный корпус
        • Максимальная мощность - 3,5 кВт