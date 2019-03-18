Комнатный термостат Cewal RQ10
Арт. X16912279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|71x71x28.4
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Индикация неисправности термостата
|Нет
- Cewal RQ10 – это комнатный терморегулятор для систем отопления и кондиционирования: для котлов, инфракрасных обогревателей, конвекторов, радиаторов, потолочных, настенных и керамических обогревателей, а также другой отопительной и климатической техники, работающей на разных источниках энергии (электричество, газ, жидкое топливо). Подходит для управления температурой в любых помещениях: дома и на даче, в офисе, в учреждениях, школах, детских учреждениях, гостиницах, магазинах, на складе и даже производственных помещениях. Просто установите нужную температуру, и регулятор будет поддерживать ее на заданном уровне. Должен эксплуатироваться в нормальных условиях и при нормальной влажности. Термочувствительный элемент – газовый сильфон, наполненный паром. При изменении температуры воздуха газ расширяется и сжимается, тем самым замыкает или размыкает контакты. Высокая чувствительность газовой мембраны позволяет терморегулятору быстро и точно реагировать на изменения окружающей температуры. Управление обогревом и охлаждением осуществляется максимально просто, путем вращения регулировочного колесика.
Преимущества
- Произведен в Италии
- Низкая цена
- Простой надежный термостат
- Полностью механический терморегулятор, и ввиду отсутствия электронных частей значительно более надежный, чем электронные модели
- Легкое управление температурой
- Экономит электропотребление
- Класс защиты - IP 20
- Простой накладной монтаж
- Компактный корпус
- Максимальная мощность - 3,5 кВт