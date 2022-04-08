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Комнатный термостат Shuft TA4n-S (6070)
4.0
2
Найти аналог
Терморегуляторы
    Комнатный термостат Shuft TA4n-S (6070)
    Арт. X69914560856
    4.0
    2
    Комнатный термостат Shuft TA4n-S (6070)

      Комнатный термостат Shuft TA4n-S (6070)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914560856
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		83.5x80x43.5
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Комнатный термостат SHUFT серии ТА4n-S (6070) применяется для контроля поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, наполненный газом. Термостат предназначен для настенного монтажа; рекомендуемая высота установки — 1,5 м. Не рекомендуется устанавливать термостат рядом с окнами, дверями и приборами отопления.

        Преимущества

        • Корпус выполнен из высококачественного пластика
        • Данные термостаты не устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах
        • При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать контакты (алгоритм работы выбирается при подключении)
        • Степень защиты - IP20
        • Диапазон настраиваемых температур - 5-30 °С
        • Цвет - слоновая кость