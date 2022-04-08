Комнатный термостат Shuft TA4n-S (6070)

Преимущества

Корпус выполнен из высококачественного пластика

Данные термостаты не устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах

При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать контакты (алгоритм работы выбирается при подключении)

Степень защиты - IP20

Диапазон настраиваемых температур - 5-30 °С

Цвет - слоновая кость

Комнатный термостат SHUFT серии ТА4n-S (6070) применяется для контроля поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, наполненный газом. Термостат предназначен для настенного монтажа; рекомендуемая высота установки — 1,5 м. Не рекомендуется устанавливать термостат рядом с окнами, дверями и приборами отопления.