Комнатный термостат Shuft TA4n-S (6070)
Арт. X69914560856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Норвегия
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Габариты, мм
|83.5x80x43.5
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Индикация неисправности термостата
|Нет
- Комнатный термостат SHUFT серии ТА4n-S (6070) применяется для контроля поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, наполненный газом. Термостат предназначен для настенного монтажа; рекомендуемая высота установки — 1,5 м. Не рекомендуется устанавливать термостат рядом с окнами, дверями и приборами отопления.
Преимущества
- Корпус выполнен из высококачественного пластика
- Данные термостаты не устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах
- При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать контакты (алгоритм работы выбирается при подключении)
- Степень защиты - IP20
- Диапазон настраиваемых температур - 5-30 °С
- Цвет - слоновая кость