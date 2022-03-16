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Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
5.0
2
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Терморегуляторы
    Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
    Арт. X1691275870
    5.0
    2
    Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
    Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
    Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
    Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
    Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
      Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
      Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
      Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
      Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком
      Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком

      Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691275870
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Наличие дисплея
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком - это оптимальное решение для создания комфортной температуры при экономном энергорасходе. Термостатическая головка TT 2202 оснащена выносным датчиком, благодаря которому может устанавливаться в интерьерах с широкими подоконниками и другими сложными для монтажа участками. Конструкция термоголовки обеспечивает быстроту реакции на изменение настроек, а опция защиты от замерзания позволит эффективно использовать систему отопления во временно неиспользуемых помещениях. Используется совместно с термостатическими вентилями при установке систем отопления. С помощью головки можно установить определенную температуру для радиатора, после чего она будет поддерживаться на заданном уровне.

        Преимущества

        • Простота в обращении
        • Регулировка с помощью цифровой шкалы
        • Компактная конструкция позволяет сэкономить энергию за счет того, что в помещении будет всегда только необходимая пользователю температура
        • При использовании в жилом помещении головка обеспечит максимально комфортный климат, а в нежилом установленная на минимальную температуру сэкономит электроэнергию и защитит отопительную систему от замораживания
        • Регулировка напора воды, поступающей в радиатор
        • Длина 2 м