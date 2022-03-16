Преимущества

Простота в обращении

Регулировка с помощью цифровой шкалы

Компактная конструкция позволяет сэкономить энергию за счет того, что в помещении будет всегда только необходимая пользователю температура

При использовании в жилом помещении головка обеспечит максимально комфортный климат, а в нежилом установленная на минимальную температуру сэкономит электроэнергию и защитит отопительную систему от замораживания

Регулировка напора воды, поступающей в радиатор

Длина 2 м

Термостатическая головка Luxor TT 2202 с выносным датчиком - это оптимальное решение для создания комфортной температуры при экономном энергорасходе. Термостатическая головка TT 2202 оснащена выносным датчиком, благодаря которому может устанавливаться в интерьерах с широкими подоконниками и другими сложными для монтажа участками. Конструкция термоголовки обеспечивает быстроту реакции на изменение настроек, а опция защиты от замерзания позволит эффективно использовать систему отопления во временно неиспользуемых помещениях. Используется совместно с термостатическими вентилями при установке систем отопления. С помощью головки можно установить определенную температуру для радиатора, после чего она будет поддерживаться на заданном уровне.