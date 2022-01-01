Термостатический элемент DANFOSS RA 2994 013G2994
Арт. X16912260
Характеристики
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Производитель
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Индикация неисправности термостата
|Нет
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Наличие дисплея
|Нет
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Возможность программирования
|Нет
- Термостатический элемент серии RA 2945 имеет газонаполненный встроенный температурный датчик, защиту системы отопления от замерзания, диапазон настройки температуры 5–26 °С, устройство для фиксирования и ограничения температурной настройки, накидную металлическую гайку. Для клапанов Danfoss с присоединительной резьбой М30 х 1,5 серий RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2 следует использовать термостатические элементы RA 2945 c соединительной гайкой.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность