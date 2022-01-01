Термостатический элемент DANFOSS RA 2994 013G2994

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Термостатический элемент серии RA 2945 имеет газонаполненный встроенный температурный датчик, защиту системы отопления от замерзания, диапазон настройки температуры 5–26 °С, устройство для фиксирования и ограничения температурной настройки, накидную металлическую гайку. Для клапанов Danfoss с присоединительной резьбой М30 х 1,5 серий RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2 следует использовать термостатические элементы RA 2945 c соединительной гайкой.