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Термостатический элемент DANFOSS RA 2994 013G2994
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Терморегуляторы
    Термостатический элемент DANFOSS RA 2994 013G2994
    Арт. X16912260
    Термостатический элемент DANFOSS RA 2994 013G2994

      Термостатический элемент DANFOSS RA 2994 013G2994

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912260

      Характеристики

      Производитель
      		Danfoss
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Наличие дисплея
      		Нет
      Возможность программирования
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термостатический элемент серии RA 2945 имеет газонаполненный встроенный температурный датчик, защиту системы отопления от замерзания, диапазон настройки температуры 5–26 °С, устройство для фиксирования и ограничения температурной настройки, накидную металлическую гайку. Для клапанов Danfoss с присоединительной резьбой М30 х 1,5 серий RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2 следует использовать термостатические элементы RA 2945 c соединительной гайкой.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность