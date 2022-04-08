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Прямой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"
5.0
2
Найти аналог
Терморегуляторы
    Прямой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"
    Арт. X169122124
    5.0
    2
    Прямой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"

      Прямой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169122124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Varmega
      Размер, дюйм
      		1/2
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Наличие дисплея
      		Нет
      Возможность программирования
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прямой термостатический комплект Varmega RBM 20810400 предназначен для автоматического управления потоком теплоносителя через радиатор и поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1°C.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из никелированной латуни
        • Имеет высокую точность – не более 1 °C
        • Максимальное рабочее давление: 10 бар
        • Размер - 1/2"
        • Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR
        • Жидкостный термостатический элемент