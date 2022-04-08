Прямой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"
Арт. X169122124
Характеристики
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Производитель
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Размер, дюйм
|1/2
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Индикация неисправности термостата
|Нет
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Наличие дисплея
|Нет
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Возможность программирования
|Нет
- Прямой термостатический комплект Varmega RBM 20810400 предназначен для автоматического управления потоком теплоносителя через радиатор и поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1°C.
Преимущества
- Корпус изготовлен из никелированной латуни
- Имеет высокую точность – не более 1 °C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Размер - 1/2"
- Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR
- Жидкостный термостатический элемент