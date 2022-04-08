Прямой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"

Преимущества

Корпус изготовлен из никелированной латуни

Имеет высокую точность – не более 1 °C

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Размер - 1/2"

Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR

Жидкостный термостатический элемент

Прямой термостатический комплект Varmega RBM 20810400 предназначен для автоматического управления потоком теплоносителя через радиатор и поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1°C.