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Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"
5.0
2
Найти аналог
Терморегуляторы
    Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"
    Арт. X169122118
    5.0
    2
    Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"

      Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169122118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Varmega
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Размер, дюйм
      		1/2
      Вес, кг
      		88.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловой термостатический комплект Varmega RBM 20780400 предназначен для автоматического управления потоком теплоносителя через радиатор и поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1°C. Состоит из углового терморегулирующего клапана, углового запорного клапана и термостатической головки.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из никелированной латуни
        • Имеет высокую точность – не более 1 °C
        • Максимальное рабочее давление: 10 бар
        • Размер - 1/2"
        • Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR
        • Жидкостный термостатический элемент