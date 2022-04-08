Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 1/2"

Преимущества

Корпус изготовлен из никелированной латуни

Имеет высокую точность – не более 1 °C

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Размер - 1/2"

Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR

Жидкостный термостатический элемент

Угловой термостатический комплект Varmega RBM 20780400 предназначен для автоматического управления потоком теплоносителя через радиатор и поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1°C. Состоит из углового терморегулирующего клапана, углового запорного клапана и термостатической головки.