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Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 3/4"
5.0
2
882 ₽
Терморегуляторы
    Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 3/4"
    Арт. X169122119
    5.0
    2
    Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 3/4"

      Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 3/4"

      882 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169122119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Varmega
      Размер, дюйм
      		3/4
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Наличие дисплея
      		Нет
      Возможность программирования
      		Нет
      Все характеристики
      882 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловой термостатический комплект Varmega RBM 00310500K предназначен для автоматического управления потоком теплоносителя через радиатор и поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1°C. Состоит из углового терморегулирующего клапана и термостатической головки.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из никелированной латуни
        • Имеет высокую точность – не более 1 °C
        • Максимальное рабочее давление: 10 бар
        • Размер - 3/4"
        • Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR
        • Жидкостный термостатический элемент
        • Присоединение термостатической головки - M30x1,5