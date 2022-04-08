Угловой термостатический комплект Varmega RBM, 3/4"
Арт. X169122119
Характеристики
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Производитель
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Размер, дюйм
|3/4
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Индикация неисправности термостата
|Нет
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Наличие дисплея
|Нет
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Возможность программирования
|Нет
- Угловой термостатический комплект Varmega RBM 00310500K предназначен для автоматического управления потоком теплоносителя через радиатор и поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1°C. Состоит из углового терморегулирующего клапана и термостатической головки.
Преимущества
- Корпус изготовлен из никелированной латуни
- Имеет высокую точность – не более 1 °C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Размер - 3/4"
- Материал прокладок и уплотнителей: EPDM и NBR
- Жидкостный термостатический элемент
- Присоединение термостатической головки - M30x1,5