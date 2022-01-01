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Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 42-60 AM6210C34 (6210C34)
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Обратные клапаны
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 42-60 AM6210C34 (6210C34)
    Арт. X16912283
    Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 42-60 AM6210C34 (6210C34)

      Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 42-60 AM6210C34 (6210C34)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912283

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термостатический смесительный клапан AM62C AQUAMIX с ограничением температуры на выходе 42-60°С используется в горячем водоснабжении. Устанавливается между устройствами приготовления горячей воды и ее вывода потребителю. При превышении установленной максимальной температуры подмешивает холодную воду в проходящий через смеситель поток.  Ограничение максимальной температуры горячей воды - 42-60°С. Градуирован на 4 положения.
        Функция защиты от ожога. Не имеет встроенных обратных клапанов. Максимальный перепад давления 2 бар.