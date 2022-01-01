Термостатический смесительный клапан Watts 3/4" AQUAMIX 42-60 AM6210C34 (6210C34)

Термостатический смесительный клапан AM62C AQUAMIX с ограничением температуры на выходе 42-60°С используется в горячем водоснабжении. Устанавливается между устройствами приготовления горячей воды и ее вывода потребителю. При превышении установленной максимальной температуры подмешивает холодную воду в проходящий через смеситель поток. Ограничение максимальной температуры горячей воды - 42-60°С. Градуирован на 4 положения.

Функция защиты от ожога. Не имеет встроенных обратных клапанов. Максимальный перепад давления 2 бар.