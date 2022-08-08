Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный фен STEINEL HG 2120 E
5.0
1
9 970 ₽
Строительные фены
  • Персональная скидка
Строительный фен STEINEL HG 2120 E
Арт. Х1272078
5.0
1
Строительный фен STEINEL HG 2120 E
  • Персональная скидка

Строительный фен STEINEL HG 2120 E

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1272078
5.0
1

Характеристики

Производитель
Steinel
Дисплей
Нет
Вес, кг
1
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Термовоздуходувка STEINEL HG2120E 351403 - профессиональный инструмент с мощным двигателем. Он имеет 3 режима работы. Благодаря оптимальному центру тяжести, обеспечивается удобство в работе. Температура регулируется в диапазоне от 80 до 630 градусов. Длина кабеля составляет 2.2 м

    Преимущества

    • Многофункциональный инструмент
    • 9 ступеней регулировки температуры
    • Для профессионального использования
    • Оптимальный центр тяжести
    • Защитный пылевой фильтр
    • Керамический нагревательный элемент
    • Мощный двигатель
    • Щеточный мотор
    • Время нагрева: 1 секунда на каждые 10 градусов
    • Небольшой вес (850 г)
    • Терморегулятор HL Scan
    • Силовой кабель: 2.2 м