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Строительный фен STEINEL HG 2120 E
Арт. Х1272078
Характеристики
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Производитель
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Термовоздуходувка STEINEL HG2120E 351403 - профессиональный инструмент с мощным двигателем. Он имеет 3 режима работы. Благодаря оптимальному центру тяжести, обеспечивается удобство в работе. Температура регулируется в диапазоне от 80 до 630 градусов. Длина кабеля составляет 2.2 м
Преимущества
- Многофункциональный инструмент
- 9 ступеней регулировки температуры
- Для профессионального использования
- Оптимальный центр тяжести
- Защитный пылевой фильтр
- Керамический нагревательный элемент
- Мощный двигатель
- Щеточный мотор
- Время нагрева: 1 секунда на каждые 10 градусов
- Небольшой вес (850 г)
- Терморегулятор HL Scan
- Силовой кабель: 2.2 м