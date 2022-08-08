Строительный фен STEINEL HG 2120 E

Преимущества

Многофункциональный инструмент

9 ступеней регулировки температуры

Для профессионального использования

Оптимальный центр тяжести

Защитный пылевой фильтр

Керамический нагревательный элемент

Мощный двигатель

Щеточный мотор

Время нагрева: 1 секунда на каждые 10 градусов

Небольшой вес (850 г)

Терморегулятор HL Scan

Силовой кабель: 2.2 м

Термовоздуходувка STEINEL HG2120E 351403 - профессиональный инструмент с мощным двигателем. Он имеет 3 режима работы. Благодаря оптимальному центру тяжести, обеспечивается удобство в работе. Температура регулируется в диапазоне от 80 до 630 градусов. Длина кабеля составляет 2.2 м