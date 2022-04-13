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Строительный фен Steinel HG 2120E
Арт. Х1272099
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
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- Строительный фен STEINEL HG2120E 351403 - профессиональный инструмент с мощным двигателем. Он имеет 3 режима работы. Благодаря оптимальному центру тяжести, обеспечивается удобство в работе. Температура регулируется в диапазоне от 80 до 630 градусов. Длина кабеля составляет 2.2 м.
Преимущества
- Многофункциональный инструмент
- 9 ступеней регулировки температуры
- Для профессионального использования
- Оптимальный центр тяжести
- Защитный пылевой фильтр
- Керамический нагревательный элемент
- Мощный двигатель
- Щеточный мотор
- Время нагрева: 1 секунда на каждые 10 градусов