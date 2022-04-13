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Строительный фен Steinel HG 2120E
5.0
2
9 999 ₽
Строительные фены
  • Персональная скидка
Строительный фен Steinel HG 2120E
Арт. Х1272099
5.0
2
Строительный фен Steinel HG 2120E
Строительный фен Steinel HG 2120E
Строительный фен Steinel HG 2120E
Строительный фен Steinel HG 2120E
  • Персональная скидка
Строительный фен Steinel HG 2120E
Строительный фен Steinel HG 2120E
Строительный фен Steinel HG 2120E
Строительный фен Steinel HG 2120E

Строительный фен Steinel HG 2120E

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9 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1272099
5.0
2

Характеристики

Производитель
Steinel
Страна производства
Румыния
Родина бренда
Германия
Дисплей
Нет
Вес, кг
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Строительный фен STEINEL HG2120E 351403 - профессиональный инструмент с мощным двигателем. Он имеет 3 режима работы. Благодаря оптимальному центру тяжести, обеспечивается удобство в работе. Температура регулируется в диапазоне от 80 до 630 градусов. Длина кабеля составляет 2.2 м.

    Преимущества

    • Многофункциональный инструмент
    • 9 ступеней регулировки температуры
    • Для профессионального использования
    • Оптимальный центр тяжести
    • Защитный пылевой фильтр
    • Керамический нагревательный элемент
    • Мощный двигатель
    • Щеточный мотор
    • Время нагрева: 1 секунда на каждые 10 градусов