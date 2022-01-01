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Термовоздуходувка STEINEL HG 2310LCD
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Строительные фены
    Термовоздуходувка STEINEL HG 2310LCD
    Арт. Х1272076
    Термовоздуходувка STEINEL HG 2310LCD

      Термовоздуходувка STEINEL HG 2310LCD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1272076

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.94
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термовоздуходувка STEINEL HG 2310 LCD 348335 - это инструмент профессионального уровня. Предназначен для снятия лакокрасочных покрытий, отогрева замерзших труб, двигателей, герметизации плиточных зазоров, деформировании материалов подверженных температурному воздействию, например пластика, и многих других видов работ. Температура и скорость воздушного потока регулируются, что позволяет максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Инструмент снабжен двойной защитой от перегрева - термостатом и термовыключателем. Он имеет четыре режима для работы с возможностью их изменения и сохранения, что весьма удобно. Изделие поставляется в кейсе

        Преимущества

        • Высокая производительность - мощная высокоэффективная модель подаёт горячий воздух объемом 500 литров в минуту
        • Программное управление ( четыре программы) даёт большие возможности для работы с различными материалами
        • Безопасность - конструкцией предусмотрена двойная защита от перегрева, в виде термостата и термовыключателя
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Корпус изготовлен из ударопрочного пластика для обеспечения надежной защиты внутренних узлов от механических повреждений
        • 2 насадки в комплекте
        • Инструмент поставляется в кейсе