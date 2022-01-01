Термовоздуходувка STEINEL HG 2310LCD
Арт. Х1272076
Характеристики
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Производитель
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.94
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Термовоздуходувка STEINEL HG 2310 LCD 348335 - это инструмент профессионального уровня. Предназначен для снятия лакокрасочных покрытий, отогрева замерзших труб, двигателей, герметизации плиточных зазоров, деформировании материалов подверженных температурному воздействию, например пластика, и многих других видов работ. Температура и скорость воздушного потока регулируются, что позволяет максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Инструмент снабжен двойной защитой от перегрева - термостатом и термовыключателем. Он имеет четыре режима для работы с возможностью их изменения и сохранения, что весьма удобно. Изделие поставляется в кейсе
Преимущества
- Высокая производительность - мощная высокоэффективная модель подаёт горячий воздух объемом 500 литров в минуту
- Программное управление ( четыре программы) даёт большие возможности для работы с различными материалами
- Безопасность - конструкцией предусмотрена двойная защита от перегрева, в виде термостата и термовыключателя
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Корпус изготовлен из ударопрочного пластика для обеспечения надежной защиты внутренних узлов от механических повреждений
- 2 насадки в комплекте
- Инструмент поставляется в кейсе