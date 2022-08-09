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Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
    Арт. Х1272085
    5.0
    1
    Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
    Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
    Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
    Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
      Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
      Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
      Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
      Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E

      Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1272085
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.6
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термовоздуходувка HG 2420 E - благодаря прочной конструкции и хорошо защищенной электронике, производит сильное впечатление.  Термовоздуходувка HG 2420 E с мощным щеточным двигателем в регулируется с помощью девяти шагов от 80 до 650 °С одним движением пальца. В то же время, скорость потока воздуха варьируется от 150 до 400 л/мин. Внутренние компоненты защищены противопылевым фильтром тонкой очистки. Кроме того, инструмент крайне прост в обслуживании: шнур питания Н07 повышенной прочности заменяется с легкостью, без каких-либо усилий.  Особенности: 
        • Указание температуры: дисковый переключатель с указанными установками
        • Нагревательный элемент: керамический
        • Предохранитель от перегрева: да
        В комплекте:
        • EAN 4007841 008284 (кейс, включая круглую насадку 10 мм)
        • Дополнительное оборудование:
        • Крепление «профессиональных насадок»