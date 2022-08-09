Термовоздуходувка STEINEL HG 2420E
Арт. Х1272085
Характеристики
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Производитель
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.6
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Термовоздуходувка HG 2420 E - благодаря прочной конструкции и хорошо защищенной электронике, производит сильное впечатление. Термовоздуходувка HG 2420 E с мощным щеточным двигателем в регулируется с помощью девяти шагов от 80 до 650 °С одним движением пальца. В то же время, скорость потока воздуха варьируется от 150 до 400 л/мин. Внутренние компоненты защищены противопылевым фильтром тонкой очистки. Кроме того, инструмент крайне прост в обслуживании: шнур питания Н07 повышенной прочности заменяется с легкостью, без каких-либо усилий. Особенности:
- Указание температуры: дисковый переключатель с указанными установками
- Нагревательный элемент: керамический
- Предохранитель от перегрева: да
- EAN 4007841 008284 (кейс, включая круглую насадку 10 мм)
- Дополнительное оборудование:
- Крепление «профессиональных насадок»