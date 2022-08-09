Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Термовоздуходувка STEINEL HL 2010E
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Термовоздуходувка STEINEL HL 2010E
    Арт. Х1272073
    5.0
    1
    Термовоздуходувка STEINEL HL 2010E

      Термовоздуходувка STEINEL HL 2010E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1272073
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.86
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термовоздуходувка Steinel HL 2010 Е - это многофункциональный прибор с микропроцессорным управлением. Предназначен для профессионального применения. Такой инструмент может многое: отклеивать обои, герметизировать плиточные зазоры, размораживать автомобильные двигатели и водопроводы, паять, пластифицировать, очищать оконные рамы от застаревшей краски, производить термическую усадку полимеров и многое другое.
        Это  "умная" и высокопроизводительная модель мощностью 2000 Вт, оснащённая ЖК-дисплеем с цифровым индикатором и кнопками плавной регулировки температуры от  50 до  630 оС с шагом 10о. Предусмотренные конструкцией термостат и термовыключатель обеспечивают прибору двойную защиту от перегрева

        Преимущества

        • Многофункциональность - применяется в различных областях: от квартирного ремонта до шиномонтажа
        • Высокая производительность - фен прокачивает от 150 до 500 литров воздуха в минуту, в зависимости от выставленного режима
        • Может работать в режиме сушки - подача холодного воздуха
        • Электробезопасность - термостат и термовыключатель предохраняют прибор от перегрева, обрезиненый сетевой шнур способен выдержать большие нагрузки
        • Удобная нескользящая рукоятка
        • Малый вес - 860 грамм
        • Три режима работы: 150л/мин - 50°C, 300л/мин - 50-600°C, 500л/мин - 50-600°C