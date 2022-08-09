Термовоздуходувка STEINEL HL 2010E

Преимущества

Многофункциональность - применяется в различных областях: от квартирного ремонта до шиномонтажа

Высокая производительность - фен прокачивает от 150 до 500 литров воздуха в минуту, в зависимости от выставленного режима

Может работать в режиме сушки - подача холодного воздуха

Электробезопасность - термостат и термовыключатель предохраняют прибор от перегрева, обрезиненый сетевой шнур способен выдержать большие нагрузки

Удобная нескользящая рукоятка

Малый вес - 860 грамм

Три режима работы: 150л/мин - 50°C, 300л/мин - 50-600°C, 500л/мин - 50-600°C

Термовоздуходувка Steinel HL 2010 Е - это многофункциональный прибор с микропроцессорным управлением. Предназначен для профессионального применения. Такой инструмент может многое: отклеивать обои, герметизировать плиточные зазоры, размораживать автомобильные двигатели и водопроводы, паять, пластифицировать, очищать оконные рамы от застаревшей краски, производить термическую усадку полимеров и многое другое.Это "умная" и высокопроизводительная модель мощностью 2000 Вт, оснащённая ЖК-дисплеем с цифровым индикатором и кнопками плавной регулировки температуры от 50 до 630 оС с шагом 10о. Предусмотренные конструкцией термостат и термовыключатель обеспечивают прибору двойную защиту от перегрева