Термовоздуходувка STEINEL HL 2010E
Арт. Х1272073
Характеристики
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Производитель
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.86
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Термовоздуходувка Steinel HL 2010 Е - это многофункциональный прибор с микропроцессорным управлением. Предназначен для профессионального применения. Такой инструмент может многое: отклеивать обои, герметизировать плиточные зазоры, размораживать автомобильные двигатели и водопроводы, паять, пластифицировать, очищать оконные рамы от застаревшей краски, производить термическую усадку полимеров и многое другое.
Это "умная" и высокопроизводительная модель мощностью 2000 Вт, оснащённая ЖК-дисплеем с цифровым индикатором и кнопками плавной регулировки температуры от 50 до 630 оС с шагом 10о. Предусмотренные конструкцией термостат и термовыключатель обеспечивают прибору двойную защиту от перегрева
Преимущества
- Многофункциональность - применяется в различных областях: от квартирного ремонта до шиномонтажа
- Высокая производительность - фен прокачивает от 150 до 500 литров воздуха в минуту, в зависимости от выставленного режима
- Может работать в режиме сушки - подача холодного воздуха
- Электробезопасность - термостат и термовыключатель предохраняют прибор от перегрева, обрезиненый сетевой шнур способен выдержать большие нагрузки
- Удобная нескользящая рукоятка
- Малый вес - 860 грамм
- Три режима работы: 150л/мин - 50°C, 300л/мин - 50-600°C, 500л/мин - 50-600°C