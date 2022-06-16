Тестер Ресанта 6890-63 (8 in 1)

Преимущества

Индикация наличия напряжения постоянного и переменного тока

Индикация полярности напряжения постоянного тока

Светодиодная дискретная индикация величины напряжения постоянного и действующего значения напряжения переменного тока с пороговыми значениями: 6 В - 380 В

Максимально допустимое значение напряжения - 400 В

Частота переменного напряжения 50...500 Гц

Тестер 8 in 1 ТЕК 6890-63 представляет собой безопасный и простой в использовании прибор, который служит для индикации наличия и величины напряжения в электроцепи. Светодиодный дисплей позволяет легко считывать данные из любого положения. Прочный корпус эргономичной формы способствует удобству эксплуатации.