Тестер Ресанта 6890-63 (8 in 1)
Арт. О00000013325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Тестер 8 in 1 ТЕК 6890-63 представляет собой безопасный и простой в использовании прибор, который служит для индикации наличия и величины напряжения в электроцепи. Светодиодный дисплей позволяет легко считывать данные из любого положения. Прочный корпус эргономичной формы способствует удобству эксплуатации.
Преимущества
- Индикация наличия напряжения постоянного и переменного тока
- Индикация полярности напряжения постоянного тока
- Светодиодная дискретная индикация величины напряжения постоянного и действующего значения напряжения переменного тока с пороговыми значениями: 6 В - 380 В
- Максимально допустимое значение напряжения - 400 В
- Частота переменного напряжения 50...500 Гц