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Тестер Ресанта 6890-63 (8 in 1)
5.0
2
Найти аналог
Мультиметры
    Тестер Ресанта 6890-63 (8 in 1)
    Арт. О00000013325
    5.0
    2
    Тестер Ресанта 6890-63 (8 in 1)

      Тестер Ресанта 6890-63 (8 in 1)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тестер 8 in 1 ТЕК 6890-63 представляет собой безопасный и простой в использовании прибор, который служит для индикации наличия и величины напряжения в электроцепи. Светодиодный дисплей позволяет легко считывать данные из любого положения. Прочный корпус эргономичной формы способствует удобству эксплуатации.

        Преимущества

        • Индикация наличия напряжения постоянного и переменного тока
        • Индикация полярности напряжения постоянного тока
        • Светодиодная дискретная индикация величины напряжения постоянного и действующего значения напряжения переменного тока с пороговыми значениями: 6 В - 380 В
        • Максимально допустимое значение напряжения - 400 В
        • Частота переменного напряжения 50...500 Гц