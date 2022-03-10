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Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855
5.0
2
195 ₽
Отвертки
    Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855
    Арт. Х130682
    5.0
    2
    Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855
    Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855
    Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855
      Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855
      Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855
      Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855

      Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130682
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		тестер
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тестер напряжения SPARTA 130855 это удобнейший цифровой измерительный прибор для обнаружения и определения величины потенциала напряжения в электрических приборах и самой сети. Он пригодится как профессиональному электрику, так и мастеру любительского уровня. С его помощью производится оценка состояния аккумуляторов, проводов, бытовых и промышленных электрических приборов, генерирующих электромагнитное или микроволновое излучение, и осуществляется их своевременное обслуживание. Измерительный щуп с плоским наконечником облегчает замер в труднодоступном месте, а изоляционное покрытие ручки повышает безопасность применения устройства. Прибор имеет антикоррозийное покрытие, что дает возможность использовать его в помещениях с высокой влажностью. Тестер выполнен по всем стандартам качества, отвечает всем требованиям безопасности.

        Преимущества 

        • Портативность
        • Удобство
        • Безопасность
        • Компактность
        • Токоизоляция
        • Устойчивость к ржавчине
        • Простота