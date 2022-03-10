Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855
Арт. Х130682
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|тестер
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Назначение
|электрика
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- Тестер напряжения SPARTA 130855 это удобнейший цифровой измерительный прибор для обнаружения и определения величины потенциала напряжения в электрических приборах и самой сети. Он пригодится как профессиональному электрику, так и мастеру любительского уровня. С его помощью производится оценка состояния аккумуляторов, проводов, бытовых и промышленных электрических приборов, генерирующих электромагнитное или микроволновое излучение, и осуществляется их своевременное обслуживание. Измерительный щуп с плоским наконечником облегчает замер в труднодоступном месте, а изоляционное покрытие ручки повышает безопасность применения устройства. Прибор имеет антикоррозийное покрытие, что дает возможность использовать его в помещениях с высокой влажностью. Тестер выполнен по всем стандартам качества, отвечает всем требованиям безопасности.
Преимущества
- Портативность
- Удобство
- Безопасность
- Компактность
- Токоизоляция
- Устойчивость к ржавчине
- Простота