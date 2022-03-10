Тестер напряжения 12-220 В с жидкокристал. дисплеем Sparta 130855

Преимущества

Портативность

Удобство

Безопасность

Компактность

Токоизоляция

Устойчивость к ржавчине

Простота





Тестер напряжения SPARTA 130855 это удобнейший цифровой измерительный прибор для обнаружения и определения величины потенциала напряжения в электрических приборах и самой сети. Он пригодится как профессиональному электрику, так и мастеру любительского уровня. С его помощью производится оценка состояния аккумуляторов, проводов, бытовых и промышленных электрических приборов, генерирующих электромагнитное или микроволновое излучение, и осуществляется их своевременное обслуживание. Измерительный щуп с плоским наконечником облегчает замер в труднодоступном месте, а изоляционное покрытие ручки повышает безопасность применения устройства. Прибор имеет антикоррозийное покрытие, что дает возможность использовать его в помещениях с высокой влажностью. Тестер выполнен по всем стандартам качества, отвечает всем требованиям безопасности.