Тестер-пробник FLUKE T90

Преимущества

Напряжение переменного и постоянного тока: 12-690 В

Проверка целостности цепи: 0-400 кОм

Частота: 0/40-400 Гц

Время отклика светового индикатора менее 0.5 сек

Отключаемый звуковой сигнал для работы в условиях тишины

Степень защиты IP54, CAT ll 690 B, CAT lll 600 B

Тестер-пробник напряжения Fluke T90 предназначен для индикации напряжения постоянного и переменного тока с рабочим диапазоном в 12 – 690 В. Время отклика светодиодного индикатора составляет менее 0.5 секунд. Модель способна обнаруживать напряжение даже при разряженных батареях. Степень защиты составляет IP54, CAT II 690 В, CAT III 600 В.