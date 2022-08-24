Тестер-пробник FLUKE T90
Арт. geototal_432
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Румыния
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Тестер-пробник напряжения Fluke T90 предназначен для индикации напряжения постоянного и переменного тока с рабочим диапазоном в 12 – 690 В. Время отклика светодиодного индикатора составляет менее 0.5 секунд. Модель способна обнаруживать напряжение даже при разряженных батареях. Степень защиты составляет IP54, CAT II 690 В, CAT III 600 В.
Преимущества
- Напряжение переменного и постоянного тока: 12-690 В
- Проверка целостности цепи: 0-400 кОм
- Частота: 0/40-400 Гц
- Время отклика светового индикатора менее 0.5 сек
- Отключаемый звуковой сигнал для работы в условиях тишины
- Степень защиты IP54, CAT ll 690 B, CAT lll 600 B