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Тестер-пробник FLUKE T90
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Тестер-пробник FLUKE T90
    Арт. geototal_432
    5.0
    1
    Тестер-пробник FLUKE T90
    Тестер-пробник FLUKE T90
    Тестер-пробник FLUKE T90
      Тестер-пробник FLUKE T90
      Тестер-пробник FLUKE T90
      Тестер-пробник FLUKE T90

      Тестер-пробник FLUKE T90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_432
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Румыния
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тестер-пробник напряжения Fluke T90 предназначен для индикации напряжения постоянного и переменного тока с рабочим диапазоном в 12 – 690 В. Время отклика светодиодного индикатора составляет менее 0.5 секунд. Модель способна обнаруживать напряжение даже при разряженных батареях. Степень защиты составляет IP54, CAT II 690 В, CAT III 600 В.

        Преимущества

        • Напряжение переменного и постоянного тока: 12-690 В
        • Проверка целостности цепи: 0-400 кОм
        • Частота: 0/40-400 Гц
        • Время отклика светового индикатора менее 0.5 сек
        • Отключаемый звуковой сигнал для работы в условиях тишины
        • Степень защиты IP54, CAT ll 690 B, CAT lll 600 B