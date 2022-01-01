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Testo 175 H1 - Логгер данных температуры и влажности с интегрированным внешним зондом
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Логгеры данных температуры
    Testo 175 H1 - Логгер данных температуры и влажности с интегрированным внешним зондом
    Арт. geototal_876
    Testo 175 H1 - Логгер данных температуры и влажности с интегрированным внешним зондом

      Testo 175 H1 - Логгер данных температуры и влажности с интегрированным внешним зондом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_876

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. диапазон измерений температуры, °C
      		-20
      Макс. диапазон измерений температуры, °C
      		55
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный логгер данных testo 175 H1, оснащенный известным своей долгосрочной стабильностью сенсором влажности, является идеальным прибором для мониторинга температуры и относительной влажности в рабочих помещениях и на складах. В отличие от зондов, встроенных в корпус прибора, внешний зонд демонстрирует более высокий уровень быстродействия. Энергосбережение является одним из важнейших аспектов в сфере эксплуатации зданий. Однако качественная внешняя изоляция наряду с новыми, энергоэффективными окнами может помимо прочего иметь нежелательные побочные эффекты. С одной стороны, принятие мер по устранению чрезмерной "естественной" вентиляции позволяет сохранять тепло в здании, с другой стороны - приводит к повышению уровня влажности, вызванного, например, пребыванием в здании людей. В связи с этим, в плохо проветриваемых помещениях повышается риск образования плесневого грибка. Логгер данных testo 175 H1 выполняет непрерывный мониторинг температуры и влажности, а также отображает температуру точки росы на дисплее. Таким образом, условия микроклимата находятся под постоянным контролем, что позволяет своевременно принять меры при необходимости в усилении вентиляции и повышении эффективности воздухообмена.

        Преимущества

        • Объем памяти на 1 млн. значений
        • Ресурс батареи до 3-х лет
        • Стандартные батареи (типа ААА); возможность замены пользователем
        • Большой, четкий дисплей
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ