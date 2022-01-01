testo 175 T1 - 1-канальный логгер данных температуры

Преимущества

Объем памяти на 1 млн. значений

Ресурс батареи до 3-х лет

Стандартные батареи (типа ААА); возможность замены пользователем

Большой, четкий дисплей

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Компактный логгер данных testo 175 T1 предназначен для продолжительного мониторинга температуры в холодильных помещениях и морозильных камерах, а также документирования показаний температуры в процессе транспортировки. Большой объем памяти (1 млн. значений) и продолжительный ресурс батарей обеспечивают возможность считывания данных через большие промежутки времени, несмотря на высокую частоту замеров. Как и остальные логгеры данных, разработанные для пищевого сектора, testo 175 T1 протестирован специалистами центра ATP (TV Sd) в соответствии с требованиями DIN EN 12830 в рамках системы НАССР.