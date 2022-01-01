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testo 175 T1 - 1-канальный логгер данных температуры
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Логгеры данных температуры
    testo 175 T1 - 1-канальный логгер данных температуры
    Арт. geototal_874
    testo 175 T1 - 1-канальный логгер данных температуры

      testo 175 T1 - 1-канальный логгер данных температуры

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_874

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. диапазон измерений температуры, °C
      		-35
      Макс. диапазон измерений температуры, °C
      		35
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный логгер данных testo 175 T1 предназначен для продолжительного мониторинга температуры в холодильных помещениях и морозильных камерах, а также документирования показаний температуры в процессе транспортировки. Большой объем памяти (1 млн. значений) и продолжительный ресурс батарей обеспечивают возможность считывания данных через большие промежутки времени, несмотря на высокую частоту замеров. Как и остальные логгеры данных, разработанные для пищевого сектора, testo 175 T1 протестирован специалистами центра ATP (TV Sd) в соответствии с требованиями DIN EN 12830 в рамках системы НАССР.

        Преимущества

        • Объем памяти на 1 млн. значений
        • Ресурс батареи до 3-х лет
        • Стандартные батареи (типа ААА); возможность замены пользователем
        • Большой, четкий дисплей
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ