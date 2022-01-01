testo 175 T3 - 2-канальный логгер данных температуры

Преимущества

Объем памяти на 1 млн. значений

Ресурс батареи до 3-х лет

Стандартные батареи (типа ААА)

Большой, четкий дисплей

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Очень часто возникает вопрос о необходимости мониторинга и регистрации показаний температуры на двух участках одновременно. Благодаря наличию двух интерфейсов для зондов термопар (типов К и Т) testo 175 T3 идеально подходит для решения данной задачи. Приведем пример: проверка функциональности системы отопления подразумевает измерение и документирование значений температуры как подающей, так и обратной линий. Проверка холодильных систем выполняется аналогичным образом. Осенью, с началом отопительного сезона начинается и поступление жалоб от жильцов зданий относительно недостаточно (или чрезмерно) нагретого воздуха в помещениях. С помощью логгера данных testo 175 T3 в сочетании с разными версиями зондов-обкруток Вы сможете выполнить необходимые измерения на подающей и обратной линиях отдельных радиаторных блоков и таким образом обнаружить неисправные отсеки и принять необходимые меры (например, "заращивание" отдельных каналов).