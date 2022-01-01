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testo 175 T3 - 2-канальный логгер данных температуры
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Логгеры данных температуры
    testo 175 T3 - 2-канальный логгер данных температуры
    Арт. geototal_875
    testo 175 T3 - 2-канальный логгер данных температуры

      testo 175 T3 - 2-канальный логгер данных температуры

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_875

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. диапазон измерений температуры, °C
      		-50
      Макс. диапазон измерений температуры, °C
      		1000
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очень часто возникает вопрос о необходимости мониторинга и регистрации показаний температуры на двух участках одновременно. Благодаря наличию двух интерфейсов для зондов термопар (типов К и Т) testo 175 T3 идеально подходит для решения данной задачи. Приведем пример: проверка функциональности системы отопления подразумевает измерение и документирование значений температуры как подающей, так и обратной линий. Проверка холодильных систем выполняется аналогичным образом. Осенью, с началом отопительного сезона начинается и поступление жалоб от жильцов зданий относительно недостаточно (или чрезмерно) нагретого воздуха в помещениях. С помощью логгера данных testo 175 T3 в сочетании с разными версиями зондов-обкруток Вы сможете выполнить необходимые измерения на подающей и обратной линиях отдельных радиаторных блоков и таким образом обнаружить неисправные отсеки и принять необходимые меры (например, "заращивание" отдельных каналов).

        Преимущества

        • Объем памяти на 1 млн. значений
        • Ресурс батареи до 3-х лет
        • Стандартные батареи (типа ААА)
        • Большой, четкий дисплей
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ