testo 175 T3 - 2-канальный логгер данных температуры
Арт. geototal_875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. диапазон измерений температуры, °C
|-50
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Макс. диапазон измерений температуры, °C
|1000
- Очень часто возникает вопрос о необходимости мониторинга и регистрации показаний температуры на двух участках одновременно. Благодаря наличию двух интерфейсов для зондов термопар (типов К и Т) testo 175 T3 идеально подходит для решения данной задачи. Приведем пример: проверка функциональности системы отопления подразумевает измерение и документирование значений температуры как подающей, так и обратной линий. Проверка холодильных систем выполняется аналогичным образом. Осенью, с началом отопительного сезона начинается и поступление жалоб от жильцов зданий относительно недостаточно (или чрезмерно) нагретого воздуха в помещениях. С помощью логгера данных testo 175 T3 в сочетании с разными версиями зондов-обкруток Вы сможете выполнить необходимые измерения на подающей и обратной линиях отдельных радиаторных блоков и таким образом обнаружить неисправные отсеки и принять необходимые меры (например, "заращивание" отдельных каналов).
Преимущества
- Объем памяти на 1 млн. значений
- Ресурс батареи до 3-х лет
- Стандартные батареи (типа ААА)
- Большой, четкий дисплей
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ