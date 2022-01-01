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Testo 184 T1 - Логгер данных температуры
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Логгеры данных температуры
    Testo 184 T1 - Логгер данных температуры
    Арт. geototal_877
    Testo 184 T1 - Логгер данных температуры

      Testo 184 T1 - Логгер данных температуры

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_877

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. диапазон измерений температуры, °C
      		-35
      Макс. диапазон измерений температуры, °C
      		70
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • С помощью логгера данных температуры testo 184 T1 вы можете осуществлять мониторинг условий транспортировки продуктов, чувствительных к изменениям условий среды, как, например, фармацевтические препараты, продукты питания или электроника. Максимальный период измерений логгера составляет 90 дней. В пункте назначения грузоперевозки, благодаря LED-индикаторам заказчик может получить сведения о том, соблюдался ли требуемый температурный диапазон. Для получения более детальной информации достаточно подключить логгер к ПК – после чего автоматически генерируется PDF-отчет, который содержит все необходимые данные. Способ хранения файлов и информации позволяет сделать вашу работу с логгером данных еще более эффективной и удобной. Непосредственно в памяти testo 184 T1 сохранены программа для конфигурирования, сертификат калибровки, инструкция по эксплуатации и PDF-отчет с зарегистрированными прибором данными. Объем памяти логгера данных температуры testo 184 T1 составляет 16 000 значений. Частота измерений от 1 мин. до 24 ч. свободно задается пользователем. testo 184 T1 соответствует нормам GxP, требованиям 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830. Компания Testo AG имеет сертификацию ISO 9001:2008, и гарантирует соблюдение норм в ходе внутреннего и внешнего аудита.

        Преимущества

        • Продолжительность работы 90 дней
        • Логгер "все включено": PDF-отчет с данными измерений, приложение для конфигурирования, сертификат калибровки и инструкция по эксплуатации
        • Автоматическое генерирование PDF-отчета, сразу после подключения логгера к USB-порту компьютера
        • Соответствие нормам GxP, требованиям 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ