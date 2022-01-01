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Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
2 460 ₽
2 590 ₽
Водонагреватели проточные на кран
    Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
    Арт. О00000012056
    Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
    Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
    Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
    Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
      Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
      Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
      Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
      Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000

      Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000

      • -130 ₽
      2 460 ₽
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012056

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.4
      Все характеристики
      • -130 ₽
      2 460 ₽
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электроводонагреватель проточный Thermex Yoga 3000 – это удобный прибор для нагрева проточной воды в жилых и административных помещениях. Он устанавливается над раковиной в качестве смесителя. Обладает небольшими габаритами, легко монтируется и управляется. Кран имеет возможность поворота в любом направлении. Проточный водонагреватель Thermex Yoga 3000 оснащен современным нагревательным элементом и работает при минимальном давлении водопровода 0,04 МПа. Высокое качество материала, из которого изготовлен прибор гарантирует быстрое нагревание воды. Вы можете купить кран водонагреватель Thermex Yoga 3000 проточного типа в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

        Преимущества

        • Мощный нагревательный элемент
        • Возможность поворота крана на 360°
        • Экономный расход электроэнергии
        • Прочный и долговечный материал
        • Простая установка
        • Быстрый нагрев воды