Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000
Арт. О00000012056
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.4
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- Электроводонагреватель проточный Thermex Yoga 3000 – это удобный прибор для нагрева проточной воды в жилых и административных помещениях. Он устанавливается над раковиной в качестве смесителя. Обладает небольшими габаритами, легко монтируется и управляется. Кран имеет возможность поворота в любом направлении. Проточный водонагреватель Thermex Yoga 3000 оснащен современным нагревательным элементом и работает при минимальном давлении водопровода 0,04 МПа. Высокое качество материала, из которого изготовлен прибор гарантирует быстрое нагревание воды. Вы можете купить кран водонагреватель Thermex Yoga 3000 проточного типа в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.
Преимущества
- Мощный нагревательный элемент
- Возможность поворота крана на 360°
- Экономный расход электроэнергии
- Прочный и долговечный материал
- Простая установка
- Быстрый нагрев воды