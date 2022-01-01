Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000

Электроводонагреватель проточный Thermex Yoga 3000 – это удобный прибор для нагрева проточной воды в жилых и административных помещениях. Он устанавливается над раковиной в качестве смесителя. Обладает небольшими габаритами, легко монтируется и управляется. Кран имеет возможность поворота в любом направлении. Проточный водонагреватель Thermex Yoga 3000 оснащен современным нагревательным элементом и работает при минимальном давлении водопровода 0,04 МПа. Высокое качество материала, из которого изготовлен прибор гарантирует быстрое нагревание воды. Вы можете купить кран водонагреватель Thermex Yoga 3000 проточного типа в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

Преимущества