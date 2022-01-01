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Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500
    Арт. О00000029967
    Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500
    Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500
    Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500
      Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500
      Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500
      Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500

      Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029967

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита от перегрева
      		Да
      Тип ТЭН
      		мокрый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Thermex Balance - напорный проточный водонагреватель, который встраивается в систему водоснабжения и подает горячую воду сразу в несколько точек потребления. Компактные размеры, два варианта мощности и удобное управление делают Balance отличным выбором для создания независимой системы отопления в малогабаритных помещениях или скрытой установки в дизайнерских помещениях. Преимущества водонагревателя дополняет электронное управление с возможностью настройки температуры с точностью до градуса и дисплей с автопереворотом - установить Balance можно патрубками вверх или вниз, и дисплей сам подстроится под условия работы.

        Преимущества

        • Компактный корпус
        • Моментальная подача горячей воды
        • Спиралевидный нагревательный элемент с повышенной энергоэффективностью и защитой от накипи и коррозии
        • Встроенный механический регулятор протока на корпусе
        • Защита от перегрева, включения без воды, от воздушных пробок
        • IP25