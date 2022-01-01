Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500
Арт. О00000029967
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита от перегрева
|Да
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Тип ТЭН
|мокрый
- Thermex Balance - напорный проточный водонагреватель, который встраивается в систему водоснабжения и подает горячую воду сразу в несколько точек потребления. Компактные размеры, два варианта мощности и удобное управление делают Balance отличным выбором для создания независимой системы отопления в малогабаритных помещениях или скрытой установки в дизайнерских помещениях. Преимущества водонагревателя дополняет электронное управление с возможностью настройки температуры с точностью до градуса и дисплей с автопереворотом - установить Balance можно патрубками вверх или вниз, и дисплей сам подстроится под условия работы.
Преимущества
- Компактный корпус
- Моментальная подача горячей воды
- Спиралевидный нагревательный элемент с повышенной энергоэффективностью и защитой от накипи и коррозии
- Встроенный механический регулятор протока на корпусе
- Защита от перегрева, включения без воды, от воздушных пробок
- IP25