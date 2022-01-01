Электрический водонагреватель Thermex Balance 4500

Преимущества

Компактный корпус

Моментальная подача горячей воды

Спиралевидный нагревательный элемент с повышенной энергоэффективностью и защитой от накипи и коррозии

Встроенный механический регулятор протока на корпусе

Защита от перегрева, включения без воды, от воздушных пробок

IP25

Thermex Balance - напорный проточный водонагреватель, который встраивается в систему водоснабжения и подает горячую воду сразу в несколько точек потребления. Компактные размеры, два варианта мощности и удобное управление делают Balance отличным выбором для создания независимой системы отопления в малогабаритных помещениях или скрытой установки в дизайнерских помещениях. Преимущества водонагревателя дополняет электронное управление с возможностью настройки температуры с точностью до градуса и дисплей с автопереворотом - установить Balance можно патрубками вверх или вниз, и дисплей сам подстроится под условия работы.