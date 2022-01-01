Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
Арт. О00000029973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.3
- Проточный водонагреватель модели Thermex (Термекс) City 5500 был изготовлен специально для обустройства городских квартир. Оборудование отличается компактностью и монтируется прямо над раковиной. Прибор прост в эксплуатации: необходимую ступень мощности пользователь сможет переключить за считанные мгновения. Водонагреватель работает практически бесшумно. На лицевой панели расположена интуитивно понятная панель управления с тремя режимами работы.
Преимущества
- Проточный безнапорный агрегат
- Для одной точки водоразбора
- Настенная установка
- Медный нагревательный элемент в термостойкой колбе
- Компактный размер
- Двойной защитный механизм Термекс City 5500 от перегрева и включения всухую
- Класс защиты IPX4 - корпус защищен от проникновения прямых струй воды
- Комплект из крана и душевой насадки для кухонного помещения и ванной комнаты
- Три режима работы: 2200, 3300 и 5500 Вт
- Класс защиты от поражения током - I