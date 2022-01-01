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Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
    Арт. О00000029973
    Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
    Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
    Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
    Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
    Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
    Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
    Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
      Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
      Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
      Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
      Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
      Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
      Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500
      Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500

      Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000029973

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель модели Thermex (Термекс) City 5500 был изготовлен специально для обустройства городских квартир. Оборудование отличается компактностью и монтируется прямо над раковиной. Прибор прост в эксплуатации: необходимую ступень мощности пользователь сможет переключить за считанные мгновения. Водонагреватель работает практически бесшумно. На лицевой панели расположена интуитивно понятная панель управления с тремя режимами работы.

        Преимущества

        • Проточный безнапорный агрегат
        • Для одной точки водоразбора
        • Настенная установка
        • Медный нагревательный элемент в термостойкой колбе
        • Компактный размер
        • Двойной защитный механизм Термекс City 5500 от перегрева и включения всухую
        • Класс защиты IPX4 - корпус защищен от проникновения прямых струй воды
        • Комплект из крана и душевой насадки для кухонного помещения и ванной комнаты
        • Три режима работы: 2200, 3300 и 5500 Вт
        • Класс защиты от поражения током - I