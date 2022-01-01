Водонагреватель проточный открытого типа Thermex City 5500

Преимущества

Проточный безнапорный агрегат

Для одной точки водоразбора

Настенная установка

Медный нагревательный элемент в термостойкой колбе

Компактный размер

Двойной защитный механизм Термекс City 5500 от перегрева и включения всухую

Класс защиты IPX4 - корпус защищен от проникновения прямых струй воды

Комплект из крана и душевой насадки для кухонного помещения и ванной комнаты

Три режима работы: 2200, 3300 и 5500 Вт

Класс защиты от поражения током - I

Проточный водонагреватель модели Thermex (Термекс) City 5500 был изготовлен специально для обустройства городских квартир. Оборудование отличается компактностью и монтируется прямо над раковиной. Прибор прост в эксплуатации: необходимую ступень мощности пользователь сможет переключить за считанные мгновения. Водонагреватель работает практически бесшумно. На лицевой панели расположена интуитивно понятная панель управления с тремя режимами работы.