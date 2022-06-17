Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
Арт. О00000013731
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 50 V предназначен для бытового использования. Бак выполнен из стали и покрыт изнутри биостеклофарфором, который поддержание заданной температуры нагрева воды и защиту водонагревателя от перегрева.
Преимущества
- Накопительный резервуар на 50 литров
- Магниевый анод внутри корпуса
- Термостат - для защиты от перегрева
- Нижняя подводка труб для простоты подключения
- Экономичное потребление электроэнергии
- Безопасен при длительном использовании
- Хорошая теплоизоляция
- Надежность
- Высокая износостойкость