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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
    Арт. О00000013731
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013731
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 50 V предназначен для бытового использования. Бак выполнен из стали и покрыт изнутри биостеклофарфором, который поддержание заданной температуры нагрева воды и защиту водонагревателя от перегрева.

        Преимущества

        • Накопительный резервуар на 50 литров
        • Магниевый анод внутри корпуса
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • Нижняя подводка труб для простоты подключения
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Безопасен при длительном использовании
        • Хорошая теплоизоляция
        • Надежность
        • Высокая износостойкость