Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50 L

Преимущества

Накопительный резервуар на 50 литров

Магниевый анод внутри корпуса

Термостат - для защиты от перегрева

Нижняя подводка труб для простоты подключения

Экономичное потребление электроэнергии

Безопасен при длительном использовании

Хорошая теплоизоляция

Надежность

Высокая износостойкость

Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 50 V предназначен для бытового использования. Бак выполнен из стали и покрыт изнутри биостеклофарфором, который поддержание заданной температуры нагрева воды и защиту водонагревателя от перегрева.