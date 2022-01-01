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Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
9 496 ₽
11 290 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
    Арт. О00000014982
    Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
    Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
    Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
    Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
    Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
    Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
    Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
      Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
      Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
      Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
      Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
      Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
      Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V
      Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V

      Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 30 V

      • -1 794 ₽
      9 496 ₽
      11 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000014982

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 794 ₽
      9 496 ₽
      11 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Fusion 30 V ЭдЭБ00395 представляет собой прочный прибор, в котором можно нагревать до 30 литров воды в сантехнических нуждах. Внутренний резервуар изготовлен из стойкой к коррозии нержавеющей стали. Нагревательный элемент также изготовлен из нержавеющей стали. Монтаж осуществляется вертикально на стену.

        Преимущества 

        • Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением
        • Внутренний бак Термекс Fusion 30 V ЭдЭБ00395 из нержавеющей стали
        • Нагревательный элемент из нержавеющей стали
        • Индикатор режима работы
        • Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды
        • Модель с нижним размещением патрубков
        • Простой механический регулятор для установки температуры
        • Количество анодов - 1
        • Минимальное давление в системе - 0,5 бар
        • Может подключаться к нескольким точкам водоразбора
        • Индикация включения
        • Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами
        • На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН), термостат и магниевый анод
        • ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С
        • Магниевый анод предназначен для нейтрализации воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак