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Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
12 390 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
    Арт. О00000015138
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
    Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический

      Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический

      12 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000015138

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      12 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Fusion 50 V ЭдЭБ00396 - это прибор для нагрева воды из водопровода в сантехнических нуждах. Внутренний резервуар объемом 50 литров выполнен из стойкой к коррозии нержавеющей стали. Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали и имеет мощность 2 кВт.

        Преимущества

        • Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением
        • Внутренний бак Термекс Fusion 50 V ЭдЭБ00396 из нержавеющей стали
        • Нагревательный элемент из нержавеющей стали
        • Индикатор режима работы
        • Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды
        • Модель с нижним размещением патрубков
        • Простой механический регулятор для установки температуры
        • Количество анодов - 1
        • Минимальное давление в системе - 0,5 бар
        • Может подключаться к нескольким точкам водоразбора
        • Индикация включения
        • Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами
        • На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН), термостат и магниевый анод
        • ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С
        • Магниевый анод предназначен для нейтрализации воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак