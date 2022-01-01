Водонагреватель Thermex Fusion 50 V аккумуляционный электрический
Арт. О00000015138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Fusion 50 V ЭдЭБ00396 - это прибор для нагрева воды из водопровода в сантехнических нуждах. Внутренний резервуар объемом 50 литров выполнен из стойкой к коррозии нержавеющей стали. Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали и имеет мощность 2 кВт.
Преимущества
- Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением
- Внутренний бак Термекс Fusion 50 V ЭдЭБ00396 из нержавеющей стали
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Индикатор режима работы
- Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды
- Модель с нижним размещением патрубков
- Простой механический регулятор для установки температуры
- Количество анодов - 1
- Минимальное давление в системе - 0,5 бар
- Может подключаться к нескольким точкам водоразбора
- Индикация включения
- Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами
- На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН), термостат и магниевый анод
- ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С
- Магниевый анод предназначен для нейтрализации воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак