Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
Арт. О00000029974
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Способ подачи воды
|напорный
|
Мин. давление воды, бар
|0.4
- Электроводонагреватель Термекс проточный Hotty 3000 ЭдЭБ01154 используется для подачи горячей воды. Проточный тип водонагревателя предусматривает поступление горячей воды сразу же после открытия. Прибор имеет небольшие габариты по сравнению с водонагревателями накопительного типа. Размещается изделие на раковине. В комплект поставки входит устройство защитного отключения, это предохраняет пользователя от поражения электрическим током. Дисплей на приборе отображает температуру нагрева воды.
Преимущества
- Простая установка
- Удобное использование. Проточный водонагреватель Hotty 3000 легко устанавливается вместо обычного смесителя и подключается к обычной розетке
- Безопасность. Модель имеет все необходимые системы безопасности включая защиту от поражения током (УЗО), включения без воды и перегрева
- Простое управление. Температура воды и напор настраивается механическим регулятором, как у обычного смесителя, а световой индикатор на корпусе подскажет об активации нагрева
- Мгновенный нагрев. Нержавеющий нагревательный элемент мощностью 3000 Вт нагревается моментально при открытии крана, обеспечивая 1.7 литра горячей воды в минуту
- Качество. Надежность водонагревателя подтверждается длительной гарантией — 24 месяца
- Компактность. Hotty немногим крупнее обычного смесителя, его высота 360 мм, ширина 95 мм, глубина 205 мм вместе с блоком управления
- Комфорт. Излив поворачивается на 360 градусов
- Долговечность. Керамический картридж Sedal, расчитанный на миллион циклов