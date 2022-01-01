Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000

Преимущества

Простая установка

Удобное использование. Проточный водонагреватель Hotty 3000 легко устанавливается вместо обычного смесителя и подключается к обычной розетке

Безопасность. Модель имеет все необходимые системы безопасности включая защиту от поражения током (УЗО), включения без воды и перегрева

Простое управление. Температура воды и напор настраивается механическим регулятором, как у обычного смесителя, а световой индикатор на корпусе подскажет об активации нагрева

Мгновенный нагрев. Нержавеющий нагревательный элемент мощностью 3000 Вт нагревается моментально при открытии крана, обеспечивая 1.7 литра горячей воды в минуту

Качество. Надежность водонагревателя подтверждается длительной гарантией — 24 месяца

Компактность. Hotty немногим крупнее обычного смесителя, его высота 360 мм, ширина 95 мм, глубина 205 мм вместе с блоком управления

Комфорт. Излив поворачивается на 360 градусов

Долговечность. Керамический картридж Sedal, расчитанный на миллион циклов

Электроводонагреватель Термекс проточный Hotty 3000 ЭдЭБ01154 используется для подачи горячей воды. Проточный тип водонагревателя предусматривает поступление горячей воды сразу же после открытия. Прибор имеет небольшие габариты по сравнению с водонагревателями накопительного типа. Размещается изделие на раковине. В комплект поставки входит устройство защитного отключения, это предохраняет пользователя от поражения электрическим током. Дисплей на приборе отображает температуру нагрева воды.