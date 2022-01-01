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Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
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Водонагреватели проточные на кран
    Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
    Арт. О00000029974
    Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
    Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
    Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
    Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
    Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
    Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
      Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
      Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
      Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
      Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
      Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000
      Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000

      Проточный водонагреватель на кран Thermex Hotty 3000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000029974

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электроводонагреватель Термекс проточный Hotty 3000 ЭдЭБ01154 используется для подачи горячей воды. Проточный тип водонагревателя предусматривает поступление горячей воды сразу же после открытия. Прибор имеет небольшие габариты по сравнению с водонагревателями накопительного типа. Размещается изделие на раковине. В комплект поставки входит устройство защитного отключения, это предохраняет пользователя от поражения электрическим током. Дисплей на приборе отображает температуру нагрева воды.

        Преимущества

        • Простая установка
        • Удобное использование. Проточный водонагреватель Hotty 3000 легко устанавливается вместо обычного смесителя и подключается к обычной розетке
        • Безопасность. Модель имеет все необходимые системы безопасности включая защиту от поражения током (УЗО), включения без воды и перегрева
        • Простое управление. Температура воды и напор настраивается механическим регулятором, как у обычного смесителя, а световой индикатор на корпусе подскажет об активации нагрева
        • Мгновенный нагрев. Нержавеющий нагревательный элемент мощностью 3000 Вт нагревается моментально при открытии крана, обеспечивая 1.7 литра горячей воды в минуту
        • Качество. Надежность водонагревателя подтверждается длительной гарантией — 24 месяца
        • Компактность. Hotty немногим крупнее обычного смесителя, его высота 360 мм, ширина 95 мм, глубина 205 мм вместе с блоком управления
        • Комфорт. Излив поворачивается на 360 градусов
        • Долговечность. Керамический картридж Sedal, расчитанный на миллион циклов