Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 O
Арт. О00000029274
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
С этим товаром смотрят
- Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 15 O предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих водопровод холодной воды с давлением не менее 0,05 МПа и не более 0,75 МПа. Выполнен с небольшой емкостью бака, обычно для кухни или ванны, где не требуются большое количество горячей воды. Для установки параметров работы служит механический регулятор.
Преимущества
- Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии
- УЗО
- Клапан предохранительный
- Индикация включения
- Индикация нагрева
- Надежность
- Высокая износостойкость
- Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии