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Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 O
6 600 ₽
7 890 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 O
    Арт. О00000029274
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 O

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 O

      • -1 290 ₽
      6 600 ₽
      7 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029274

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 290 ₽
      6 600 ₽
      7 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 15 O предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих водопровод холодной воды с давлением не менее 0,05 МПа и не более 0,75 МПа. Выполнен с небольшой емкостью бака, обычно для кухни или ванны, где не требуются большое количество горячей воды. Для установки параметров работы служит механический регулятор.

        Преимущества

        • Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии
        • УЗО
        • Клапан предохранительный
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Надежность
        • Высокая износостойкость