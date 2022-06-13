Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 U
5.0
1
7 495 ₽
7 890 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 U
    Арт. О00000029275
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 U

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 U

      • -395 ₽
      7 495 ₽
      7 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029275
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -395 ₽
      7 495 ₽
      7 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 5мкм) нитка 0634
      110 ₽
      4.5
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 5мкм) нитка 0634
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 10 мкн нить (для BB10) 0625
      520 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 10 мкн нить (для BB10) 0625
      Кран Fusitek рад. прямой 20Х1/2, FT07301
      298 ₽
      5.0
      Кран Fusitek рад. прямой 20Х1/2, FT07301
      Шаровой кран Fusitek для ГВС 20, FT07101
      199 ₽
      5.0
      Шаровой кран Fusitek для ГВС 20, FT07101
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      109 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      Уголок Fusitek FT01703 (90°, 32 мм)
      21 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01703 (90°, 32 мм)
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      8 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
      6 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 150 V
      20 461 ₽
      23 590 ₽
      5.0
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 150 V
      • -3 129 ₽
      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      49 ₽
      5.0
      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      77 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
      Нет в наличии
      Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 15 U предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих водопровод холодной воды с давлением не менее 0,05 МПа и не более 0,75 МПа. Выполняется с верхней подводкой магистралей для холодной и горячей воды. Его удобно располагать в местах под раковиной, где возможен и удобен только такой из вариантов установки.

        Преимущества

        • Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии
        • УЗО
        • Клапан предохранительный
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Надежность
        • Высокая износостойкость