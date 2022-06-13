Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 15 U

Преимущества

Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии



УЗО

Клапан предохранительный

Индикация включения

Индикация нагрева

Надежность

Высокая износостойкость

Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 15 U предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих водопровод холодной воды с давлением не менее 0,05 МПа и не более 0,75 МПа. Выполняется с верхней подводкой магистралей для холодной и горячей воды. Его удобно располагать в местах под раковиной, где возможен и удобен только такой из вариантов установки.